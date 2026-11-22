BRUSELAS .- La Unión Europea estudia prohibir el paso de embarcaciones vinculadas al narcotráfico o narcolanchas en toda su extensión territorial para evitar la expansión de la actividad criminal y que traficantes de drogas encuentren refugio en alguno de los países del bloque.

La decisión estratégica se deriva de un informe del Consejo de la UE en el cual se señala una serie de medidas y recomendaciones a los sistemas judiciales para combatir el tráfico transfronterizo de drogas que afecta a los países, según informó un medio español que revela parte del informe.

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En septiembre pasado, el Parlamento europeo pidió en una sesión plenaria una respuesta “urgente y coordinada” al bloque de países contra las redes del narcotráfico, en una resolución aprobada por mayoría (601 votos).

La resolución hizo énfasis en que “estos grupos criminales están cada vez más interconectados y organizados, y han aumentado su agresividad, lo que obliga a una respuesta integral y coordinada en toda la UE”, según informó una nota oficial en esa ocasión.

Unión Europea contra el narcotráfico

Sugirió que la medida contra las redes del narcotráfico debía incluir la vigilancia marítima, la seguridad portuaria, la cooperación internacional y la prevención.

El tema de las narcolanchas se ha planteado como un tema de seguridad y en EEUU ha sido crucial para combatir a los cárteles del narcotráfico y su uso de embarcaciones para transportar cocaína hacia su territorio y Europa, principalmente, a través de aguas del Caribe y del Pacífico.

Según la información, el Consejo de la UE plantea en su informe hacer frente al tráfico transfronterizo de drogas en todos los países, tanto desde el punto de vista judicial como policial, a partir de la experiencia de España desde 2018.

Medidas contra traficantes

El informe plantearía que todos los países que integran el bloque reformen el modelo de instrucción penal con reformas a las leyes y una fiscalía antidrogas.

Esto significaría que las investigaciones por narcotráfico en España, por ejemplo, estén a cargo de los fiscales y no de los jueces.

Esto permitiría agilizar los procedimientos y fortalecer la cooperación entre las autoridades judiciales, en opinión de expertos citados por la publicación.

Además, se sugiere penalizar la fabricación y el tráfico de nuevas sustancias sintéticas que están invadiendo los mercados, antes de que sean incorporadas a las listas oficiales de fiscalización, se informó

Freno a las narcolanchas

Un aspecto relevante del informe se refiere al papel de las embarcaciones en las rutas del narcotráfico.

Los técnicos de la UE sostuvieron que las narcolanchas "operaban frente a las costas españolas, especialmente en el estrecho de Gibraltar, donde servían de enlace entre la producción de estupefacientes en Marruecos y el mercado europeo".

"Su prohibición y las disposiciones penales asociadas, introducidas en 2018 (en España), tuvieron un impacto significativo en la lucha contra el tráfico de drogas", según el informe.

FUENTE: Información del diario El Español; European Parliament, agencias