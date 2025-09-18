jueves 18  de  septiembre 2025
Tecnología

“No estoy aquí para remplazar a los humanos", asegura ministra albanesa generada por IA

La nueva figura dentro del gobierno estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén "100 % libres de corrupción"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos

Pixabay

La ministra albanesa generada por inteligencia artificial, una primicia a nivel mundial, tomó la palabra este jueves ante el Parlamento del país balcánico y aseguró que su objetivo no es "remplazar a los humanos, sino ayudarles".

La nueva ministra, bautizada con el nombre de Diella, fue nombrada la semana pasada por el primer ministro de Albania, el socialista Edi Rama.

Lee además
la guerra silenciosa por el estandar de la inteligencia artificial
OPlNlÓN

La guerra silenciosa por el estándar de la inteligencia artificial
estados chicos, nubes gigantes: los verdaderos imperios del siglo xxi
OPINIÓN

Estados chicos, nubes gigantes: los verdaderos imperios del siglo XXI

Diella estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén "100 % libres de corrupción" y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean "perfectamente transparentes", indicó entonces Rama.

La lucha contra la corrupción, especialmente en la administración pública, es un criterio clave para la candidatura de Albania a la Unión Europea. El primer ministro albanés aspira a sumar a la nación balcánica de 2,8 millones de habitantes al bloque europeo para 2030.

Diella habló por videoconferencia ante los diputados albaneses, reunidos para pronunciarse sobre el programa del gobierno de Rama. No se dieron detalles de cómo fue generado su discurso.

"Algunos me han llamado inconstitucional porque no soy un ser humano", dijo Diella, cuyo nombre en albanés significa sol.

"Permítanme recordarles: el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder", apuntó la ministra, vestida con el traje tradicional albanés.

Su nombramiento ha sido duramente criticado por la oposición. "El objetivo no es otro que llamar la atención", criticó el jueves el ex primer ministro y líder de la oposición, Sali Berisha, acusado él mismo de corrupción.

"Es imposible frenar la corrupción con Diella", añadió. "¿Quién va a controlar a Diella? Diella es inconstitucional", dijo, añadiendo que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional.

Edi Rama, quien consiguió un cuarto mandato en las elecciones de mayo, tuvo que interrumpir su discurso varias veces ante los abucheos de la oposición. Sin embargo, su programa de gobierno fue adoptado.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU aprueba penas más severas para migrantes que crucen ilegalmente la frontera

Israel concluye la creación de arma láser para interceptar misiles y drones

Zelenski: "Tenemos que encontrar 60.000 millones de dólares el próximo año" para financiar la guerra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

Monumento a Charlie Kirk.
HOMENAJE

Anuncian monumento a Charlie Kirk en universidad de Florida con respaldo de gobernador DeSantis

Imagen referencial.
RESPUESTA MUNICIPAL

Miami Beach impulsa plan para que negocios prohíban armas tras fallo de porte visible

El régimen de la isla utiliza todas las herramientas intimidatorias posibles para quebrar a Maykel ‘Osorbo’ Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara.
WASHINGTON

EEUU denuncia la delicada situación del preso político Otero Alcántara