martes 31  de  marzo 2026
POLÍTICA

Nobel de la Paz iraní encarcelada sufrió presunto infarto, alertan sus partidarios

Narges Mohammadi, ganó el Nobel de la Paz en 2023 por más de dos décadas de activismo, fue detenida por última vez en diciembre 2025 por el régimen Iraní

La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi.

La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARIS.- La salud de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi es extremadamente precaria y su vida corre peligro después de haber sufrido a principios de mes un presunto infarto por el que recibió un tratamiento inadecuado, afirmaron el martes sus partidarios.

Mohammadi, que ganó el Nobel de la Paz en 2023 por más de dos décadas de activismo, fue detenida por última vez en diciembre 2025 tras criticar a las autoridades clericales iraníes.

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En febrero fue trasladada sin previo aviso a una prisión en el norte de Irán donde apenas ha podido comunicarse con su familia. La situación se agravó por los ataques en la región derivados de la guerra entre Estados Unidos e Israel.

Complicaciones de salud

Su equipo legal pudo visitarla recientemente y la encontró muy debilitada, pálida y con una notable pérdida de peso.

Según el comunicado, el 24 de marzo fue hallada "inconsciente", pero solo recibió atención en la enfermería de la prisión pese a "síntomas compatibles con un infarto".

Mohammadi, de 53 años, lleva más de 25 años siendo detenida y juzgada repetidamente por su activismo contra la pena de muerte y el uso obligatorio del velo en Irán.

En febrero recibió otra condena de seis años por atentar contra la seguridad nacional y un año y medio adicional por propaganda contra el sistema islámico.

También realizó una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de detención.

FUENTE: Con información de AFP

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