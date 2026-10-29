Peritaje judicial mostraría que Rodríguez Zapatero miente sobre las joyas incautadas

José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por su conexión con varios casos irregulares, entre ellos el de sus hijas.

MADRID .- Un nuevo examen ordenado por la justicia de España a las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero determinó que las costosas alhajas fueron fabricadas después de 2007 y no en ese año cuando el rey de Arabia Saudita Abdalá Bin Abdulaziz Al-Saud se las habría obsequiado, según la declaración del expresidente de gobierno.

El resultado del peritaje constituiría un nuevo golpe a la estrategia de defensa de Rodríguez Zapatero y mostraría que habría mentido, según las informaciones de medios españoles.

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El peritaje, el segundo hasta la fecha, fue ordenado a una joyería por el juez de la Audiencia Judicial José Luis Calama que investiga la corrupción en la aerolínea Plus Ultra y la participación del político socialista en una red para ocultar comisiones y lavado de dinero.

Las joyas, un lote de más de 60, fueron halladas por la unidad anticorrupción de la Policía Nacional en la oficina de Rodríguez Zapatero en Madrid el 19 de mayo en el contexto de la investigación sobre el rescate de la línea aérea española.

Por el hallazgo, el juez Calama imputó al expresidente por delitos relacionados con violaciones fiscales y contrabando, a los que ahora la Fiscalía suma el de malversación.

Examen contradice a Rodríguez Zapatero

Tras un primer peritaje que tasó las joyas en 1.3 millones de euros, el juez Calama ordenó un segundo a una joyería al que la defensa se opuso sin éxito.

El voluminoso informe técnico entregado a Calama este miércoles estableció que las prendas tienen un valor 938,500 euros, monto más reducido que el anterior, y que los tres lotes principales presentan las mismas características de fabricación.

Aunque el informe no precisa con exactitud el año, indica su “bajo contenido” en níquel conduce a afirmar que “no se habrían fabricado antes de la normativa REACH de 2007", regulación europea que obligó a reducir la presencia de ese metal en las aleaciones de oro, citan los medios.

Además, señala que son "joyas de fabricación comercial y de muy probable origen asiático”, según indica que consdera poco probable el de Oriente Medio y aunque los expertos no hallaron la firma ni estuche del fabricante, lo cual no es usual, les llamó la atención “un punzón rectangular con una T” y la marca 18K de la ley del oro, lo cual arrojaría pistas sobre el origen.

Dudas sobre las joyas

Informaciones iniciales mencionaron a una alta joyería, de origen venezolano y con filial en España, como la firma detrás de las prendas de Rodríguez Zapatero, y hacia allí se habrían dirigido las primeras actualciones judiciales.

Sin embargo, la procedencia sigue sin determinarse.

Esto deja sin despejar las interrogantes sobre el origen real y las versiones de Rodríguez Zapatero, aspecto clave que el juez con la investigación busca determinar.

FUENTE: Con información de elmundo.es; eleconomista. es