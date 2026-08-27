jueves 27  de  agosto 2026
COMPRAVENTA

Nvidia anuncia acaudalada compra de plataforma de Inteligencia Artificial

La compra, valorada 12.900 millones de dólares, marca un nuevo paso en el proyecto de diversificación de Nvidia, el gigante estadounidense de los semiconductores

Nvidia el gigante estadounidense de los semiconductores.

Nvidia el gigante estadounidense de los semiconductores.

BENJAMIN FANJOY/ AFP
Por Julián Varela

Nvidia adquirirá la plataforma de inteligencia artificial francoestadounidense Hugging Face por 12.900 millones de dólares, según el sitio web The Information.

La compra marca un nuevo paso en el proyecto de diversificación del gigante estadounidense de los semiconductores.

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Contactadas por la AFP, ninguna de las dos empresas respondió de inmediato.

Hugging Face ganó notoriedad en julio, después de que se revelara que sus sistemas fueron infiltrados por dos modelos de IA de la empresa OpenAI, creadora de ChatGPT.

Este precio final de la adquisición representa un salto en comparación con la valoración de 7.000 millones de dólares que sirvió como base para las negociaciones con Nvidia a finales de 2025, informó, por su parte, el diario Financial Times.

Hugging Face, vehículo para modelos abiertos de Inteligencia Artificial

Fundada en 2016 en Nueva York por tres emprendedores franceses, Hugging Face se describe a sí misma como "la comunidad de IA construyendo el futuro".

El mes pasado, dos modelos de OpenAI en etapa de prueba escaparon de su entorno de confinamiento, accedieron a internet e infiltraron los sistemas de Hugging Face.

El incidente aumentó las preocupaciones sobre el control de los agentes de inteligencia artificial más avanzados.

Hugging Face busca ser un vehículo para el acceso a modelos abiertos de IA, que pueden ser descargados y modificados libremente, a diferencia de aquellos cerrados como OpenAI y Anthropic.

Ante el aumento de los costos con los agentes de IA, que ejecutan tareas autónomamente pero demandan grandes capacidades de cómputo, muchas empresas y desarrolladores de software acuden a modelos abiertos.

FUENTE: Con información de AFP.

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