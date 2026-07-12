domingo 12  de  julio 2026
POLÍTICA

Nuevo Parlamento de Siria celebra su primera sesión bajo el mandato del presidente Al Shara

El Partido Futuro de Siria, kurdo, manifestó escepticismo sobre el funcionamiento de una cámara que, a su entender, no se ajusta a los estándares democráticos

Ahmed al Shara preside la primera sesión del nuevo Parlamento sirio, a 12 de julio de 2026

Ahmed al Shara preside la primera sesión del nuevo Parlamento sirio, a 12 de julio de 2026

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DAMASCO.-La Asamblea Popular de Siria, el Parlamento nacional, celebró este domingo su primera sesión desde la llegada al poder del presidente Ahmed al Shara en un evento que el Gobierno destacó un logro democrático tras décadas de dictadura de la dinastía Al Assad.

El mismo Al Shara fue el encargado de abrir la sesión en Damasco con elogios a la propia naturaleza de la cámara: "No hay mejor camino que reconciliar opiniones para lograr el bien común, y la aceptación y la satisfacción son cruciales para disipar la división, rechazar la discordia, fomentar el consenso y garantizar un juicio acertado".

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La apertura de la sesión, prevista en principio para principios de semana, pero aplazada por el retraso en las deliberaciones para elegir presidente y la visita al país del jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, representa para Al Shara "una fase de consolidación del Estado y de fortalecimiento de sus instituciones".

Mientras tanto, partidos locales cuestionaron la representatividad de un órgano donde una tercera parte de sus 210 diputados han sido elegidos por el mandatario y antiguo líder yihadista.

La Asamblea Popular, recuerda la agencia oficial de noticias SANA, sigue siendo de todas formas "un mecanismo constitucional transitorio" en medio de las "excepcionales circunstancias" que atraviesa el país bajo Al Shara.

Período de transición

El mandatario sirio declaró un período de transición de cinco años bajo su mandato y el país no celebrará elecciones generales como mínimo hasta 2029. En lo que concierne al Parlamento, su tarea ahora mismo es la aprobar una nueva Constitución y una nueva ley electoral como paso inmediato a los mencionados comicios.

El Partido Futuro de Siria, kurdo, declaró su escepticismo sobre el funcionamiento de una cámara que, a su entender, no se ajusta a los estándares democráticos del sistema internacional. No solo una tercera parte de los diputados fueron elegidos por el presidente, sino que el resto de la cámara, de mayoría suní, fue elegida por 6.000 personas designadas por las autoridades.

"La designación de la tercera parte de los diputados populares por parte del líder del gobierno interino, Ahmed al Shara, es un procedimiento inusual para el pueblo sirio. Muchos partidos políticos consideraron que este procedimiento era contrario a los principios de la democracia y la representación de la población", dijo a este respecto el responsable de comunicación del partido, Salé al Zuba, a la agencia Hawar.

FUENTE: Con información de Europa Press

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