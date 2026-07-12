domingo 12  de  julio 2026
LUTO

Víctor Manuel Domínguez, una voz libre que la dictadura de Cuba no pudo callar

Encarnó una resistencia cultural inquebrantable en un entorno hostil. Perseguido con saña, su firma se convirtió en un símbolo de audacia lírica y narrativa impulsando a nuevas generaciones

Víctor Manuel Domínguez.

Víctor Manuel Domínguez.

LUIS CINO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El fallecimiento del escritor y periodista Víctor Manuel Domínguez, ocurrido el pasado 10 de julio de 2026 en La Habana a la edad de 69 años, marca un doloroso punto de inflexión para el movimiento intelectual autónomo dentro de la Isla.

El creador bayamés murió en La Habana, la capital de Cuba, debido al progresivo deterioro de su salud, tras arrastrar severas complicaciones médicas durante largo tiempo.

Lee además
Familiares de detenidos el 11J presentan declaración conjunta
ANÁLISIS

11J en Cuba a los cinco años: Todavía no es demasiado tarde para ponerse del lado del pueblo cubano
Personas caminan este jueves por una calle de La Habana (Cuba). El declive económico de Cuba comenzó mucho antes de las últimas sanciones de EE.UU., dijo a EFE el director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, Jason Marczak, en referencia al bloqueo de crudo impuesto en enero por el presidente, Donald Trump, que anunció represalias contra quienes negocien con el país caribeño.
CAMBIO

A cinco años del 11J, una Cuba en crisis sigue a la espera de cambios económicos profundos

Domínguez encarnó una resistencia cultural inquebrantable en un entorno hostil. Perseguido con saña por los órganos de la Seguridad del Estado, su firma se convirtió en un símbolo de audacia lírica y narrativa. Aunque certámenes como "El Caimán Barbudo" reconocieron su talento temprano, el aparato de censura gubernamental vetó de forma sistemática la impresión de sus manuscritos, recuerda el portal web Diario de Cuba.

Títulos emblemáticos como su novela Operación Caldosa y el volumen de relatos Pasaporte para las estrellas sufrieron el retiro forzoso de los catálogos editoriales controlados por el Estado.

Víctor Manuel Domínguez, el intelectual disidente

Domínguez, con casi 3 décadas participando activamente en contra del régimen castrista, está entre los pioneros del sindicalismo y el periodismo independiente.

Padeció de hipertensión y diabetes, entre otras complicaciones, razón por la cual le amputaron una de sus piernas y debido a la pérdida progresiva de su visión, apenas lograba escribir.

En 2007, cuatro años después de la Primavera Negra, la razia represiva de Fidel Castro que encarceló a 75 opositores pacíficos, Domínguez fundó el Club de Escritores Independientes de Cuba. Eran tiempos difíciles. Tener una laptop o una impresora era un delito contra la seguridad del Estado, sancionado hasta con veinte años de cárcel.

Para entonces, Víctor Manuel Domínguez no se amilanó. Y fue el artífice de que varios escritores e intelectuales que trabajaban en instituciones oficiales se afiliaran al Club. En sus inicios se reunían donde podían, lo mismo en su reducida habitación, en un parque o en la barra de un bar. Entre ellos se leían los borradores de poemas y textos inéditos que jamás, ni en sus mejores sueños, pensaron que algún día se publicarían.

Eran intelectuales marcados por el régimen con letra escarlata. No tenían un espacio cultural para debatir y los agentes de la policía política les pisaban los talones. El Club comenzó con siete u ocho miembros. Ya para el verano de 2014, coincidiendo con la apertura migratoria de la dictadura y luego el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, en diciembre de ese año, su membresía, entre fijos y colaboradores, superaba los treinta.

La ayuda del exilio fue clave para que aquellos textos inéditos escondidos en cajones fueran publicados. El Club de Escritores Independientes llegó a publicar 21 libros. El último, publicado recientemente, se titula Maleconazo, del periodista independiente y politólogo Julio Aleaga Pesant. Pero, después de quince años de fundado, entre la falta de recursos, la pandemia y una nueva ola represiva de la Seguridad del Estado, el Club se ve obligado a cerrar. También ha influido la precaria salud de Víctor Manuel.

También en 2007, Yoani Sánchez abría su blog Generación Y que marcaría un antes y un después en Cuba en el uso de las nuevas tecnologías y la activación del periodismo ciudadano con la apertura de una blogosfera alternativa y finalmente con el diario digital 14ymedio. En trece años (2007-2020), el activismo político, periodismo sin mordaza y la incipiente sociedad civil cubana se multiplicó. Artistas, escritores y periodistas como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Ángel Santiesteban, Tania Brugueras, Julio Casal-Llópiz, Hamlet Lavastida, Carlos Manuel Álvarez, Mónica Baró, Abraham Jiménez, Elaine Díaz, Camila Acosta, Boris González Arenas, Jorge Enrique Rodríguez, Darcy Borrero y muchos otros, dieron mayor visibilidad al arte, la prensa y la intelectualidad contestataria en la Isla.

Decenas de reporteros graduados de universidades presuntamente creadas para el ‘hombre revolucionario’ ingresaron en el periodismo independiente y crearon nuevas publicaciones como El Estornudo, Periodismo de Barrio, El Toque, Tremenda Nota, Árbol Invertido y Alas Tensas, entre otros.

Temas
Te puede interesar

Régimen cubano traslada de prisión al rapero disidente Maykel Osorbo

Impiden la salida de Cuba al sacerdote católico Castor Álvarez Devesa

Realizan vigilia por el 11J frente a la Embajada cubana en Washington

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El centrocampista Jude Bellingham, de Inglaterra, se toma una selfie tras la victoria de su selección ante Noruega en un partido del Mundial, el 11 de julio de 2026.
FÚTBOL

Bellingham envía a Inglaterra a semifinales del Mundial con un doblete

El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026). 
OBITUARIO

Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: "Un auténtico Patriota"

Un colegio electoral en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

El irlandés Conor McGregor reacciona luego de sufrir una lesión en una de sus piernas durante un combate ante el hawaiano Max Holloway en UFC 329, el 11 de julio de 2026.
DEPORTES

Conor McGregor pierde en su regreso a la UFC en un desenlace decepcionante

El atacante Lionel Messi, de Argentina, cobra un tiro de esquina en un partido del Mundial ante Suiza, el 11 de julio de 2026.
FÚTBOL

Lionel Messi reconoce que "el partido contra Inglaterra es especial"

Te puede interesar

Un colegio electoral en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

Por Daniel Castropé
El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026). 
OBITUARIO

Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: "Un auténtico Patriota"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 
MAYOR VIGILANCIA

Florida endurece control sobre empresas que negocian con Cuba

Lanzamiento de un misil Tomahawk en nueva ola de ataques de Estados Unidos contra Irán
Guerra contra Irán

Reserva Federal entre el muro de contención y la urgencia de cambios

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
POLÍTICA

Colombia: El país vive un proceso de transición inédito