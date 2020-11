OMS registra 65 casos de COVID-19 entre su personal

GINEBRA — La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado 65 casos de coronavirus entre el personal que labora en sus sedes, incluyendo al menos un subgrupo de contagios, de acuerdo con un email interno obtenido por The Associated Press, pese a las aseveraciones anteriores de la agencia sanitaria de que no ha habido brotes de COVID-19 en sus oficinas en Ginebra.