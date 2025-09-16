martes 16  de  septiembre 2025
ENCUESTA

Revelan altos niveles de antisemitismo en universidades: estudiantes judíos ocultan su identidad religiosa

Más de tres cuartas partes de los estudiantes universitarios judíos de todo el mundo ocultan su identidad religiosa (78%) y su identidad sionista (81%)

Estudiantes judíos son víctimas de antisemitismo en universidades, según un estudio de la Liga Antidifamación (ADL) y la Unión Mundial de Estudiantes Judíos&nbsp;

Estudiantes judíos son víctimas de antisemitismo en universidades, según un estudio de la Liga Antidifamación (ADL) y la Unión Mundial de Estudiantes Judíos 

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Al comenzar el nuevo año académico, una encuesta global realizada por la Liga Antidifamación (ADL) y la Unión Mundial de Estudiantes Judíos (WUJS) reveló un panorama preocupante: más de tres cuartas partes de los estudiantes universitarios judíos de todo el mundo ocultan su identidad religiosa (78%) y su identidad sionista (81%).

Se trata del primer estudio global exhaustivo de este tipo, llevado a cabo durante el año académico 2024-2025, con la participación de 1,727 estudiantes judíos de más de 60 países de los seis continentes. Según la ADL, el informe complementa con una perspectiva internacional la investigación ya realizada en Estados Unidos y ofrece una radiografía del antisemitismo en los campus universitarios.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saluda mientras aborda un avión para iniciar su gira diplomática.
Conflicto

Rubio afirma que el ataque a Catar "no va a cambiar" el apoyo de EEUU a Israel
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el  Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitan el Muro de las Lamentaciones, el sitio de oración más sagrado del judaísmo, en la ciudad antigua de Jerusalén el 14 de septiembre de 2025.
Diplomacia

Netanyahu afirma que la visita de Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

“Esta encuesta revela una realidad devastadora: los estudiantes judíos en todo el mundo se están viendo obligados a ocultar aspectos fundamentales de su identidad para sentirse seguros en el campus”, afirmó Marina Rosenberg, vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la ADL. “Cuando más de tres cuartas partes de los estudiantes judíos sienten que, por su propia seguridad, deben ocultar su identidad religiosa y sionista, la situación es realmente grave”.

Entre amenazas y agresiones

Entre los hallazgos más destacados, el 34% de los encuestados dijo conocer a compañeros judíos que han sido amenazados físicamente en el último año, mientras que el 19% reportó conocer a alguien que fue agredido físicamente. Además, los estudiantes judíos ortodoxos son dos veces más propensos que otros a experimentar discriminación en los campus.

La encuesta también subraya que casi el 30% de quienes solicitan adaptaciones académicas para cumplir con la observancia religiosa son rechazados o solo las reciben en algunas ocasiones, siendo Europa la región con mayor índice de negativas (44% frente a 20% en el resto del mundo).

Las mujeres judías resultaron particularmente vulnerables: el 82% indicó que oculta su identidad judía y el 85% su identidad sionista, cifras superiores a las de los estudiantes varones (73% y 75%, respectivamente).

Uno de los testimonios recogidos en el informe es el de Micaela, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Santiago de Chile. “En 2024, la organización Solidaria con Palestina (OSP) invitó a una mujer a dar una charla en el campus, transmitida en vivo por Instagram. Durante la sesión de preguntas, ella afirmó que, si para liberar a Palestina había que tomar rehenes judíos o incluso matar judíos, debía hacerse. Lo más impactante fue que los organizadores no la corrigieron ni cortaron, dejando la transmisión publicada. Como estudiante judía, sentí miedo y una profunda desprotección”, denunció.

Consternación

La discriminación, según el estudio, proviene principalmente de los propios compañeros de clase. “Casi uno de cada tres estudiantes judíos (29%) sufre discriminación por parte de sus compañeros, frente a solo el 9% que la sufre por parte de profesores y otros empleados de la universidad”, señala el documento.

Desde la WUJS, la reacción no se hizo esperar. “Como Unión Mundial de Estudiantes Judíos, estamos consternados y decepcionados por los resultados de esta encuesta, pero no nos sorprende”, declaró Josh Cohen, presidente de la organización.

“Instamos a las universidades a que colaboren estrechamente con las asociaciones locales de estudiantes judíos, que son las que mejor comprenden las necesidades de sus comunidades, para garantizar que los campus sean lugares donde los estudiantes judíos puedan sentirse seguros, respetados y capaces de prosperar”, agregó.

El informe concluyó con un llamado a la acción: "las universidades deben adoptar y aplicar la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, designar coordinadores contra el antisemitismo, implementar programas de formación y garantizar políticas claras para la observancia religiosa".

FUENTE: Con información de Liga Antidifamación / Unión Mundial de Estudiantes Judíos

Temas
Te puede interesar

Rubio promete a Israel el "apoyo inquebrantable" de EEUU

Periodista acreditada en el Vaticano desmonta narrativa de Maduro en cumbre mundial sobre desinformación

Las claves de la santidad de José Gregorio contadas por el prefecto para las Causas de los Santos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
Inmigración

Hombre señalado de decapitar a otro en Dallas había cometido otros crímenes en su país antes de entrar a EEUU

Te puede interesar

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
EEUU

ICE duplica el número de sus efectivos para enfrentar la inmigración irregular

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026