jueves 16  de  octubre 2025
VENEZUELA

Embajador Mike Waltz: Trump "hará lo que sea necesario" para proteger a EEUU de las "bandas terroristas"

Las declaraciones de Mike Waltz se producen un día después de que Trump confirmara las operaciones secretas de la CIA dentro de Venezuela

Embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

Embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump "hará lo que sea necesario" para proteger a Estados Unidos de las "bandas terroristas" que operan desde Venezuela, advirtió este jueves, 16 de octubre, el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz.

Waltz aseguró que el mandatario ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a ejecutar operaciones encubiertas contra estructuras vinculadas al narcotráfico dentro del territorio venezolano, como parte de su ofensiva más amplia contra las redes criminales que operan en la región.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump
Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

"Estas son bandas terroristas designadas (...) El presidente Trump hará todo lo posible y utilizará todas las herramientas disponibles —la inteligencia, el Departamento de Guerra y la diplomacia— para defender la soberanía de Estados Unidos contra acciones que están matando activamente a estadounidenses", afirmó Waltz en entrevista a Fox News.

Operaciones encubiertas

Las declaraciones de Waltz se producen un día después de que Trump confirmara públicamente haber dado luz verde a operaciones secretas de la CIA dentro de Venezuela.

Según explicó el propio mandatario, la decisión forma parte de una estrategia de "defensa anticipada" contra las organizaciones narcoterroristas que, según Washington, operan bajo protección del régimen de Nicolás Maduro.

Trump señaló además que evalúa extender la ofensiva a objetivos terrestres, luego de que EEUU bombardeara desde el pasado 2 de septiembre varios barcos presuntamente utilizados por traficantes venezolanos, en acciones que, de acuerdo con fuentes oficiales, habrían dejado al menos 27 “narcoterroristas” muertos.

El embajador estadounidense, quien defendió las operaciones ante la ONU, rechazó las denuncias del régimen venezolano, que acusó a Washington de violar la soberanía nacional y el derecho internacional.

"Venezuela puede traer lo que quiera a la ONU (...) Ellos saben que también forma parte de la Carta de las Naciones Unidas el Artículo 51, que reconoce el derecho de un país a defenderse. Y eso es precisamente lo que está haciendo el presidente Trump", aseveró Waltz.

De la diplomacia a la acción militar

La administración Trump ha mantenido que la crisis venezolana y el auge del narcotráfico representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. En los últimos meses, el Pentágono ha reforzado su presencia en el Caribe con destructores, aviones de reconocimiento y equipos de inteligencia, en coordinación con países aliados del hemisferio.

Trump ha insistido en que la Guardia Costera estadounidense no ha logrado frenar el flujo de drogas provenientes del Caribe y que, ante la persistencia de las rutas marítimas, el uso de fuerza militar resulta "legítimo y necesario".

Las recientes declaraciones del mandatario y su embajador ante la ONU reafirman la escalada de su estrategia regional, marcada por un discurso de confrontación directa con el régimen de Maduro y un enfoque de "cero tolerancia" hacia las organizaciones criminales que, según Washington, mantienen vínculos con altos funcionarios del chavismo.

FUENTE: Con información de Fox News / The New York Post

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

Trump habla por teléfono con Putin antes de recibir a Zelenski en la Casa Blanca

Simulador de terremotos ayuda a los californianos a prepararse para El Grande

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

Te puede interesar

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
GUERRA EN UCRANIA

Trump habla por teléfono con Putin antes de recibir a Zelenski en la Casa Blanca

Un oficial de ICE lee un documento.
CIFRAS ALARMANTES

Fallece inmigrante jordano en Miami y se agudiza la crisis de muertes bajo custodia de ICE

Captura de video muestra a un oficial de Jacksonville mientras realizada el arresto de una mujer.
CONTROVERSIA

Arresto de madre en Jacksonville desata debate nacional sobre uso de la fuerza policial

Agentes de policía caminan por la calle El Paseo del Prado en La Habana. 
INFORME

Reportan 13 nuevos presos políticos en Cuba, dos de ellos menores de edad