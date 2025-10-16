Embajador Mike Waltz: Trump "hará lo que sea necesario" para proteger a EEUU de las "bandas terroristas"

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump "hará lo que sea necesario" para proteger a Estados Unidos de las "bandas terroristas" que operan desde Venezuela, advirtió este jueves, 16 de octubre, el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz .

Waltz aseguró que el mandatario ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia ( CIA ) a ejecutar operaciones encubiertas contra estructuras vinculadas al narcotráfico dentro del territorio venezolano, como parte de su ofensiva más amplia contra las redes criminales que operan en la región.

"Estas son bandas terroristas designadas (...) El presidente Trump hará todo lo posible y utilizará todas las herramientas disponibles —la inteligencia, el Departamento de Guerra y la diplomacia— para defender la soberanía de Estados Unidos contra acciones que están matando activamente a estadounidenses", afirmó Waltz en entrevista a Fox News.

Operaciones encubiertas

Las declaraciones de Waltz se producen un día después de que Trump confirmara públicamente haber dado luz verde a operaciones secretas de la CIA dentro de Venezuela.

Según explicó el propio mandatario, la decisión forma parte de una estrategia de "defensa anticipada" contra las organizaciones narcoterroristas que, según Washington, operan bajo protección del régimen de Nicolás Maduro.

Trump señaló además que evalúa extender la ofensiva a objetivos terrestres, luego de que EEUU bombardeara desde el pasado 2 de septiembre varios barcos presuntamente utilizados por traficantes venezolanos, en acciones que, de acuerdo con fuentes oficiales, habrían dejado al menos 27 “narcoterroristas” muertos.

El embajador estadounidense, quien defendió las operaciones ante la ONU, rechazó las denuncias del régimen venezolano, que acusó a Washington de violar la soberanía nacional y el derecho internacional.

"Venezuela puede traer lo que quiera a la ONU (...) Ellos saben que también forma parte de la Carta de las Naciones Unidas el Artículo 51, que reconoce el derecho de un país a defenderse. Y eso es precisamente lo que está haciendo el presidente Trump", aseveró Waltz.

De la diplomacia a la acción militar

La administración Trump ha mantenido que la crisis venezolana y el auge del narcotráfico representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. En los últimos meses, el Pentágono ha reforzado su presencia en el Caribe con destructores, aviones de reconocimiento y equipos de inteligencia, en coordinación con países aliados del hemisferio.

Trump ha insistido en que la Guardia Costera estadounidense no ha logrado frenar el flujo de drogas provenientes del Caribe y que, ante la persistencia de las rutas marítimas, el uso de fuerza militar resulta "legítimo y necesario".

Las recientes declaraciones del mandatario y su embajador ante la ONU reafirman la escalada de su estrategia regional, marcada por un discurso de confrontación directa con el régimen de Maduro y un enfoque de "cero tolerancia" hacia las organizaciones criminales que, según Washington, mantienen vínculos con altos funcionarios del chavismo.

FUENTE: Con información de Fox News / The New York Post