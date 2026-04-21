martes 21  de  abril 2026
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FIFA activa nueva fase de venta de entradas para el Mundial 2026

Ya se han vendido más de cinco millones de entradas, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de las casi siete millones puestas a la venta

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La FIFA pondrá a la venta este miércoles, a 50 días del inicio del Mundial de Norteamérica, un nuevo lote de entradas para los 104 partidos de la competición, que comienza el 11 de junio, según anunció el martes.

"Las entradas se venderán por orden de llegada y las compras se realizarán en tiempo real, según la disponibilidad", explicó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado, precisando que la venta comenzará a las 15H00 GMT en el sitio web oficial FIFA.com/tickets.

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"Además de esta serie de entradas, se seguirán poniendo a la venta otras entradas de forma regular hasta la final del 19 de julio", también según disponibilidad, agregó la FIFA.

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Al ser consultada por la AFP, una portavoz de la FIFA precisó que esta fase de venta se refería a entradas de las categorías 1 a 3 y a los asientos de las primeras filas, según el partido.

"Las ventas de entradas siguen siendo fuertes, con un gran interés por todos los partidos", sostuvo.

Ya se han vendido más de cinco millones de entradas, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de las aproximadamente siete millones puestas a la venta para la competición, teniendo en cuenta el aforo de los 16 estadios mundialistas.

El torneo coorganizado este año por Estados Unidos, México y Canadá acogerá a 48 selecciones y 104 partidos, de los cuales 78 se disputarán en suelo estadounidense.

Polémica por los precios

La cuestión de la venta de entradas ha suscitado polémica, ya que se ha acusado a la FIFA de ofrecer entradas a precios exorbitantes a pesar de las promesas realizadas cuando se adjudicó el torneo a los tres países organizadores.

La Federación de Aficionados Europeos (FSE) y Euroconsumers, organización que representa a los consumidores del continente, anunciaron el 24 de marzo que habían demandado a la FIFA ante la Comisión Europea por abuso de posición dominante y para que renuncie a sus procedimientos de compra "opacas y desleales".

La FIFA defendió el precio de estas entradas, determinado por una demanda "descomunal" y una tarificación variable en función del atractivo del partido, según Infantino.

FUENTE: AFP

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