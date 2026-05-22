viernes 22  de  mayo 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Portugal asesta golpe al narcotráfico: un detenido y nueve embarcaciones rápidas incautadas

En la operación “Expreso de las Olas” decomisaron 400 dosis de cocaína, tres motores de 300CV, dos camiones y 90,000 litros de combustibles

En la operación Expreso de las&nbsp; Olas tambien decomisaron combustible y 400 dosis de cocaína (Policia Judicial de Portugal)

En la operación "Expreso de las  Olas" tambien decomisaron combustible y 400 dosis de cocaína (Policia Judicial de Portugal)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LISBOA.- La Policía portuguesa informó este viernes de la detención de un hombre y la aprehensión de nueve embarcaciones de alta velocidad en una operación contra el narcotráfico en varios puntos del país.

La Policía Judicial (PJ) lusa precisó en un comunicado que la operación se realizó “en los últimos días”, cuando revisaron 14 almacenes ubicados en las regiones de Lisboa, Leiria, Setúbal, Évora y Faro, al sospechar que desde ahí se proporcionaba “apoyo logístico a organizaciones criminales que usan embarcaciones de alta velocidad en el trasporte de grandes cantidades de droga”.

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Durante la operación, denominada “Expreso de las Olas” detuvieron a un hombre que se encontraba en uno de los almacenes y en posesión de aproximadamente 400 dosis de cocaína, explicó el cuerpo policial, que no precisó el peso e indicó que la investigación prosigue.

Asimismo, decomisaron tres motores de 300CV, dos camiones, tres generadores, cerca de 90,000 litros de combustible y herramientas usadas por las organizaciones criminales para “dificultar el trabajo de vigilancia de las autoridades policiales”. En particular tres bloqueadores de señales de comunicación y varias cámaras de circuito cerrado de televisión.

Esta operación fue desarrollada poco después de la entrada en vigor de una nueva ley impulsada por el Ejecutivo de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro, para el control de embarcaciones de alta velocidad en Portugal, que contempla sanciones y un mayor control de las lanchas rápidas después de las restricciones impuestas en España.

La investigación siendo dirigida por el Departamento Central de Investigación y Procesamiento Penal.

FUENTE: Con información de EFE y Policía Judicial de Portugal

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