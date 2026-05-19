Cristiano Ronaldo encabeza lista de convocados de Portugal rumbo a un Mundial histórico

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

LISBOA.- Sin sorpresas, Cristiano Ronaldo fue convocado por la selección de Portugal para disputar, a sus 41 años, su sexto Mundial este verano en Norteamérica , según la lista de 26 jugadores desvelada este martes por el seleccionador Roberto Martínez.

Lesionado con su club saudita Al-Nassr a finales de febrero, Ronaldo tuvo que renunciar a los partidos amistosos disputados por la Seleção en marzo contra México (0-0) y Estados Unidos (victoria 2-0).

El cinco veces Balón de Oro regresó y se prepara, por lo tanto, para participar en su sexto Mundial, lo que supondría un récord que, sin embargo, igualará salvo alguna sorpresa su gran rival argentino Lionel Messi.

El jugador nacido en la isla de Madeira, que además ya ha disputado seis Eurocopas -campeón en 2016-, había confirmado en noviembre de 2025 que el Mundial de 2026 sería el último de su histórica carrera.

"Ícono y nuestro capitán"

"Cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, está el ícono del fútbol mundial y luego está el jugador, nuestro capitán, que está sometido a la misma exigencia que los demás jugadores", aseguró Martínez este martes en una rueda de prensa.

"Tiene la competitividad para estar en el Mundial y es, según mi opinión, un capitán ejemplar", insistió el técnico español de 52 años.

Ronaldo lidera una selección portuguesa de altísimo nivel con un número importante de jugadores en los mejores equipos europeos: Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva y Ruben Dias (Manchester City) o Rafael Leao (Milan).

Martínez incluyó en su lista a un cuarto portero, Ricardo Velho, pese a que no podrá figurar en la lista oficial para disputar el Mundial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Para nosotros, el trabajo debe ser de alta intensidad en cada sesión de entrenamiento. Hay mucha definición involucrada y necesitamos otro portero. Sabemos que Ricardo Velho no puede estar en el banquillo, pero en dos minutos dijo que estaba listo para ayudar en lo que fuera necesario", justificó Martínez.

En el torneo que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Portugal ha quedado encuadrado en el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la RD del Congo.

Equipo "candidato, no favorito"

Antes de instalarse en su cuartel general de Palm Beach, en Florida, la Seleção disputará dos partidos de preparación en casa, contra Chile el 6 de junio cerca de Lisboa y luego contra Nigeria el 10 de junio en Leiria (centro).

Recordando que Portugal ganó la última edición de la Liga de las Naciones, en 2025 al eliminar a Alemania y vencer a España en la final en la tanda de penales, Martínez afirmó que su equipo se presentará en el Mundial con el estatus de "candidato, pero no favorito".

"Creo que solo una selección que ya ha ganado el Mundial puede ser favorita", opinó.

Lista de convocados de Portugal:

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Sporting Portugal) + Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara/TUR).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (PSG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Tomas Araujo (Benfica).

Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Joao Neves (PSG/FRA), Vitinha (PSG/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Bernardo Silva (Manchester City/ENG).

Delanteros: Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (PSG/FRA), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA).

FUENTE: AFP