viernes 22  de  mayo 2026
PROTESTA

Protestan en Groenlandia durante la apertura de nuevo consulado de EEUU: ¡No estamos en venta!

El enviado especial de Trump, Jeff Landry, afirmó que: “Es hora de que Estados Unidos vuelva a dejar su huella en Groenlandia"

El enviado de Trump, Jeff Landry, declaró que EEUU debe reforzar su posición en Groenlandia (AFP)

El enviado de Trump, Jeff Landry, declaró que EEUU debe reforzar su posición en Groenlandia (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUUK.- Unos 500 groenlandeses protestaron el jueves por la noche ante las instalaciones recién inauguradas del consulado estadounidense en Nuuk contra las intenciones del presidente Donald Trump de apoderarse del territorio autónomo danés.

¡Los manifestantes ondeaban banderas groenlandesas y levantaban pancartas con mensajes en inglés como “Go home USA” (Vuelvan a casa, ¡Estados Unidos), “Make America Go Away!" ("¡Hagan que Estados Unidos se vaya!") y "We are not for sale" ("No estamos en venta"). También, coreaban las consignas.

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Trump ha sostenido en repetidas ocasiones que Estados Unidos debe controlar Groenlandia por razones de seguridad nacional, afirmando que, de lo contrario, este territorio podría caer en manos de China o Rusia.

Para Grethe Kramer Berthelsen, una groenlandesa de 68 años de edad, la protesta quería dejar las cosas claras.

"Groenlandia nos pertenece. Es nuestro país. No pertenece ni a Dinamarca ni a Estados Unidos. Somos un pueblo y vivimos aquí, en Groenlandia", declaró. "Groenlandia nos pertenece. Es nuestro país. No pertenece ni a Dinamarca ni a Estados Unidos. Somos un pueblo y vivimos aquí, en Groenlandia", declaró.

Los manifestantes dieron la espalda al consulado y guardaron dos minutos de silencio para expresar su descontento hacia Estados Unidos.

"Debemos mantenernos absolutamente unidos frente a este ataque contra Groenlandia", explicó una manifestante, Anne Nyhus. "Lo que Trump y sus asociados se permiten hacer es realmente indignante", lamentó.

Dejar huella en Groenlandia

El nuevo consulado, situado en pleno centro de la capital de la isla ártica, había sido inaugurado poco antes en presencia del embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Kenneth Howery.

“El presidente descartó el uso de la fuerza. El futuro de Groenlandia es una decisión que los propios groenlandeses deben tomar”, recalcó durante la inauguración, según el medio groenlandés KNR.

El primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, se negó a participar en la inauguración.

A comienzos de semana había recibido al enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, quien llegó a Nuuk sin invitación cinco meses después de su nombramiento.

Landry declaró el miércoles que Estados Unidos debía reforzar su presencia en este territorio autónomo danés. "Es hora de que Estados Unidos vuelva a dejar su huella en Groenlandia", afirmó tras una visita de cuatro días.

"Groenlandia necesita a Estados Unidos", aseguró.

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FUENTE: Con información de AFP

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