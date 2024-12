Presidente israelí insta a concluir un acuerdo sobre los rehenes "por todos los medios posibles"

El movimiento terrorista palestino Hamás capturó a 251 personas durante su ataque en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Según el ejército, 96 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 34 habrían muerto.

Avances

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mencionó el lunes "avances" para un acuerdo sobre los rehenes.

"Todo lo que hacemos no puede ser desvelado, pero estamos actuando para traerlos de vuelta a casa. Me gustaría decir, con prudencia, que hay avances y que no pararemos hasta que todos hayan regresado", declaró ante el Parlamento.

Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre.

El ataque de los milicianos islamistas causó la muerte de 1.208 personas, en su mayoría civiles, de acuerdo con datos oficiales.

La guerra contra Hamás en Gaza mató a más de 45.000 personas, según los datos del Ministerio de Salud gobernado por Hamás.

FUENTE: Con informaciòn de AFP