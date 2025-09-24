miércoles 24  de  septiembre 2025
ACNUR

Un millón de sirios han regresado a su país desde la caída de Bashar Al Assad

ACNUR indicó que su asistencia en Siria incluye el suministro de artículos básicos de socorro; apoyo a medios de subsistencia; ayuda para adquirir documentación

Insurgentes antigubernamentales sirios celebran mientras entran y toman control en la ciudad de Hama, en el centro-oeste, el 6 de diciembre de 2024.

Insurgentes antigubernamentales sirios celebran mientras entran y toman control en la ciudad de Hama, en el centro-oeste, el 6 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Alrededor de un millón de sirios han regresado a su país desde la caída del régimen sirio de Bashar al Assad en diciembre de 2024, según informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"La comunidad internacional, el sector privado y los sirios en la diáspora deben unirse e intensificar sus esfuerzos para apoyar la recuperación y garantizar que el regreso voluntario de las personas desplazadas por el conflicto sea sostenible y digno y no se vean obligadas a huir nuevamente", expresó el jefe de ACNUR, Filippo Grandi, en un comunicado.

Grandi comentó que otros 1,8 millones de personas desplazadas dentro del país han podido regresar a sus hogares, pero advirtió que los que lo hacen se enfrentan a numerosos desafíos debido a la destrucción de viviendas e infraestructuras por la guerra y la falta de oportunidades de empleo, además de que los servicios básicos siguen todavía dañados.

En este sentido, pidió prestar "apoyo a las familias vulnerables", así como aumentar la inversión ante los más de siete millones de sirios que todavía hay desplazados dentro del país y los más de 4,5 millones que siguen en el extranjero.

"No debemos olvidar a los millones de sirios que todavía son refugiados en países vecinos. Han sufrido mucho en los últimos 14 años y los más vulnerables de entre ellos siguen necesitando protección y asistencia", recordó, instando así a apoyar a países como Jordania, Líbano y Turquía.

ACNUR indicó que su asistencia en Siria incluye el suministro de artículos básicos de socorro, apoyo a medios de subsistencia, ayuda para adquirir documentación y servicios de protección, incluida la prevención de la violencia por motivos de género, salud mental y apoyo psicosocial, así como protección infantil.

FUENTE: Con información de AFP

