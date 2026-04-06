lunes 6  de  abril 2026
Guerra

Primer ministro de Catar pide a Irán una "solución diplomática duradera" al conflicto

Para el primer ministro de Catar, la salida diplomática es la única opción para que se logre la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, condenó los continuos ataques de Irán contra su país pese a que se distanció de la guerra

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, condenó los "continuos ataques de Irán" contra su país pese a que se distanció de la guerra

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DOHA. - El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a quien señaló que la salida diplomática es la "única opción" para superar el conflicto actual.

"Una solución diplomática integral y duradera sigue siendo la única opción para resolver la crisis de forma que se logre la seguridad y la estabilidad y evite mayores tensiones y escalada a la región", planteó, de acuerdo con un comunicado oficial catarí.

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Al Thani condenó los "continuos ataques de Irán" contra Catar pese a que es un país que "se distanció de la guerra". Esta actitud, dijo, supone "alterar la seguridad de la región" y "un desprecio por su estabilidad".

Asimismo, el primer ministro catarí advirtió que sería "inaceptable" y "condenable" cualquier ataque contra infraestructura civil y "los recursos de la gente". Pidió "a todas las partes" respetar el derecho internacional.

Ucrania y Catar firmaron el 28 de un acuerdo de seguridad por el que Kiev se compromete a prestar asesoramiento en la lucha contra drones iraníes. Se trata del tercer pacto de estas características entre el gobierno ucraniano y los países del golfo Pérsico, después de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Agresión militar

El comunicado iraní relató que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo que "la actual situación es consecuencia únicamente de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán".

A su vez, recordó el "uso de sus bases militares y activos en los países de la región para perpetrar una agresión militar contra Irán". También subrayó "la obligación legal internacional de evitar que otros países utilicen su territorio para invadir militarmente otros países".

Este lunes, dos complejos petroquímicos iraníes, entre ellos la mayor instalación gasística del país, fueron atacados después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió con destruir infraestructuras civiles si Irán no reabre el Estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de Europa Press

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