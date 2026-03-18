Irán causa "daños considerables" en mayor instalación de gas del mundo ubicada en Catar

Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque en Teherán el 16 de marzo de 2026.

DOHA. - Irán causó "daños considerables" en el mayor centro de distribución de gas del mundo, situado en Catar, según informó el jueves la empresa energética de este Estado del Golfo.

QatarEnergy señaló que se habían "desplegado inmediatamente equipos de emergencia para contener los incendios" en las instalaciones de Ras Laffan, en la costa norte de Catar, provocados por el impacto de misiles de Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar condenó, en un comunicado, lo que calificó como "brutal ataque iraní contra Ras Laffan". Afirmó que representaba una "amenaza directa para su seguridad nacional". Posteriormente, la cancillería catarí ordenó a dos diplomáticos de Irán que abandonaran el país en un plazo de 24 horas.

El Ministerio de Defensa de Doha afirmó que sus defensas aéreas interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra Ras Laffan, sin que se hayan registrado víctimas.

Objetivos de Irán

Los países vecinos aliados de Washington son el principal objetivo de los ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

Teherán ha puesto el ojo en instalaciones energéticas de la región.

Por su parte, Israel anunció el martes haber "eliminado" a Alí Larijani, figura clave del régimen iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y a un general de una milicia de los Guardianes de la Revolución. Fue uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por lo que Washington calificó de "represión violenta del pueblo iraní", luego de las protestas a nivel nacional.

Matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), Larijani fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

FUENTE: Con información de AFP