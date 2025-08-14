jueves 14  de  agosto 2025
Encuentro

Putin y Trump hablarán de Ucrania y seguridad internacional en su reunión, dice el Kremlin Moscú, Rusia

Las conversaciones comenzarán a las 11H30 (19H30 GMT) y los dos gobernantes darán una conferencia de prensa conjunta después del encuentro en la base aérea de Elmendorf, en Anchorage, agregó UshakovL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par estadounidense Donald Trump, abordarán formas de resolver el conflicto con Ucrania durante su reunión del viernes en Alaska, informó el Kremlin.

"Probablemente sea obvio para todos que el tema principal será la resolución de la crisis ucraniana", declaró el jueves a periodistas el consejero diplomático de Putin, Yuri Ushakov.

Lee además
Sonia Schott
ANÁLISIS

¿Puede Alaska enfriar las tensiones entre Rusia y Ucrania?
Esta fotografía, tomada el 23 de marzo de 2022, muestra el logotipo de Telegram, el servicio de mensajería y llamadas, y el logotipo de WhatsApp, el software estadounidense de mensajería instantánea, en la pantalla de un teléfono inteligente en Moscú. Rusia anunció restricciones a las llamadas en WhatsApp y Telegram el 13 de agosto de 2025, argumentando que esto era necesario para combatir la delincuencia, según informaron medios estatales. (Foto de AFP)
CENSURA

Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram

Las conversaciones comenzarán a las 11H30 (19H30 GMT) y los dos gobernantes darán una conferencia de prensa conjunta después del encuentro en la base aérea de Elmendorf, en Anchorage, agregó Ushakov.

Aseguró que los preparativos "entraron en su fase decisiva" para el primer encuentro en persona entre los dos presidentes desde el regreso de Trump al poder en enero.

La cita comenzará con una reunión cara a cara entre Putin y Trump en presencia de intérpretes, y posteriormente continuarán las negociaciones entre las delegaciones alrededor de un almuerzo en presencia de un grupo de expertos.

"Luego se organizará una conferencia de prensa para hacer un balance" de lo discutido, agregó el asesor de Putin.

Su última rueda de prensa conjunta se celebró en 2018 cuando los dos mandatarios se reunieron en Helsinki.

La delegación rusa estará compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, el ministro de Defensa, Andrei Belusov, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov y el negociador económico Kiril Dmitriev, según Ushakov.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Putin y Trump hablarán de Ucrania y seguridad internacional en su reunión, dice el Kremlin Moscú, Rusia

Sylvester Stallone, Kiss y Gloria Gaynor son nominados a los Kennedy Center Honors

Una política "America-First" es indispensable

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

The Weeknd asiste al estreno de Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (izq), abraza al portero italiano del París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, tras un partido del Mundial de Clubes.
FÚTBOL

Donnarumma dice estar "triste y decepcionado" tras ser apartado por el PSG

Soldados guatemaltecos en Puerto de San José, Guatemala, en un simulacro de interdicción de drogas durante el ejercicio multinacional CENTAM Guardian 25 auspiciado por el Comando Sur de EEUU, el 16MAY25. 
ANÁLISIS

Informe Otálvora: EEUU retoma tema de narcoterrorismo en su enfoque sobre Venezuela

Te puede interesar

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
INMIGRACIÓN

Florida: Denuncian brote de enfermedad y deficiente atención médica en "Alligator Alcatraz".

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial sobre el regreso a clases.
SE ABREN LAS AULAS

Regreso a clases en Miami-Dade, tenga en cuenta esta corta guía para el nuevo año escolar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Encuentro

Putin y Trump hablarán de Ucrania y seguridad internacional en su reunión, dice el Kremlin Moscú, Rusia

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro

Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción