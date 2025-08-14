Putin y Trump hablarán de Ucrania y seguridad internacional en su reunión, dice el Kremlin Moscú, Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin , y su par estadounidense Donald Trump , abordarán formas de resolver el conflicto con Ucrania durante su reunión del viernes en Alaska, informó el Kremlin.

"Probablemente sea obvio para todos que el tema principal será la resolución de la crisis ucraniana", declaró el jueves a periodistas el consejero diplomático de Putin, Yuri Ushakov.

Las conversaciones comenzarán a las 11H30 (19H30 GMT) y los dos gobernantes darán una conferencia de prensa conjunta después del encuentro en la base aérea de Elmendorf, en Anchorage, agregó Ushakov.

Aseguró que los preparativos "entraron en su fase decisiva" para el primer encuentro en persona entre los dos presidentes desde el regreso de Trump al poder en enero.

La cita comenzará con una reunión cara a cara entre Putin y Trump en presencia de intérpretes, y posteriormente continuarán las negociaciones entre las delegaciones alrededor de un almuerzo en presencia de un grupo de expertos.

"Luego se organizará una conferencia de prensa para hacer un balance" de lo discutido, agregó el asesor de Putin.

Su última rueda de prensa conjunta se celebró en 2018 cuando los dos mandatarios se reunieron en Helsinki.

La delegación rusa estará compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, el ministro de Defensa, Andrei Belusov, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov y el negociador económico Kiril Dmitriev, según Ushakov.

FUENTE: Con información de AFP