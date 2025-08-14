Sylvester Stallone, Kiss y Gloria Gaynor son nominados a los Kennedy Center Honors

Sylvester Stallone asiste a la gran inauguración del Fontainebleau Las Vegas el 13 de diciembre de 2023 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- El presidente Donald Trump anunció que el exponente del country George Strait, al actor de Rocky Sylvester Stallone , la cantante Gloria Gaynor, la banda Kiss y al actor y cantante Michael Crawford, son algunos de los nominados a los Kennedy Center Honors.

El mandatario, quien en febrero asumió el cargo de nuevo presidente del Centro Kennedy y reemplazó a algunos miembros de la junta de fideicomisarios, también señaló que este año él será el anfitrión de la gala.

Según el portal Infobae, empleados actuales del centro informaron bajo anonimato que Tom Cruise también sería nominado, pero el actor declinó la invitación presuntamente por motivos de agenda.

Cambios en el Centro Kennedy

En su red social, Truth Social, el presidente ya había insinuado el martes 12 de agosto que se develarían a los nominados para el destacado galardón, y enfatizó que el centro está atravesando cambios que le devolverán el lujo que, a su juicio, perdió con los años.

“GRANDES nominados para el TRUMP/KENNEDY CENTER, perdón, quise decir, KENNEDY CENTER, PREMIOS. Serán anunciados el miércoles. Se está haciendo un trabajo tremendo, y se está gastando dinero, para devolverlo al más ALTO NIVEL de lujo, glamour y entretenimiento. Había caído en tiempos difíciles, físicamente, ¡¡¡PERO PRONTO TENDRÁ UN GRAN REGRESO!!! Presidente DJT", escribió.

En las redes sociales del Centro Kennedy se compartió un mensaje de agradecimiento a Trump.

“Gracias a su defensa, nuestro hermoso edificio se someterá a renovaciones para restaurar su prestigio y grandeza”.

Se desconoce con exactitud cómo se eligieron este año a los nominados. Tradicionalmente, el comité asesor bipartidista seleccionaba a los destinatarios. No obstante, Trump había manifestado su deseo de tener un papel más activo en la destacada institución.