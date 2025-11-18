martes 18  de  noviembre 2025
Tensión

Pyongyang advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un "efecto dominó" para la región

El Gobierno norcoreano ha señalado que este tipo de acuerdos son una muestra de la "hostilidad" de Washington y Seúl, así como de su interés por desnuclearizar tan solo el norte de la península y no todo ella, tal y como han venido repitiendo.

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.

Pedro PARDO / AFP

El régimen de Corea del Norte advertió este martes de que el programa nuclear en el que trabaja Corea del Sur con Estados Unidos, que incluye la construcción por parte de su vecino de un submarino nuclear, supondrá un "efecto dominó" en la región, así como un "peligroso intento de confrontación".

Pyongyang se refiere al acuerdo comercial y de seguridad con Estados Unidos que la semana pasada anunció el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, que incluye planes para desarrollar buques con propulsión nuclear.

"La posesión de un submarino nuclear por parte de Corea del Sur es una maniobra estratégica para su propia militarización nuclear, lo que inevitablemente provocará un efecto dominó nuclear en la región y desencadenará una intensa carrera armamentista", ha advertido Pyongyang, según recoge la agencia estatal KCNA.

El régimen norcoreano señaló que este tipo de acuerdos son una muestra de la "hostilidad" de Washington y Seúl, así como de su interés por desnuclearizar tan solo el norte de la península y no todo ella, tal y como han venido repitiendo.

"El peligro de una carrera armamentista nuclear global derivada de la proliferación nuclear en un Estado no nuclear", ha dicho en referencia a Seúl, que ha recibido el aval para enriquecer uranio y reprocesar combustible nuclear gastado como parte de este acuerdo con Washington.

Asimismo, ha asegurado que la posesión de un submarino nuclear es una ambición "largamente anhelada" de Corea del Sur y no una medida para contrarrestar el acceso de Corea del Norte a este tipo de armas. De igual forma, ha afeado a su vecino que haya adoptado la postura de "sirviente" hacia Washington para lograr ese fin.

En ese sentido, Pyongyang remarcó que este nuevo acuerdo se enmarca en la "estrategia" de Estados Unidos de utilizar Corea del Sur "como fuerza de choque" para lograr sus intereses en la región de Asia-Pacífico.

FUENTE: Con información de Europa Press

