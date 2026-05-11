Reino Unido sanciona 85 personas y entidades rusas por desinformación y deportar niños ucranianos

LONDRES.- El Gobierno de Reino Unido informó este lunes de nuevas sanciones contra 85 personas y entidades involucradas, por un lado, en campañas rusas de desinformación para “desestabilizar” a Ucrania, así como en la “deportación forzosa” de niños ucranianos durante esta parte del conflicto, que dura ya cuatro años y medio.

El Departamento del Tesoro británico incluyó a 29 personas y entidades en su lista de sanciones por su participación “en la deportación forzosa, la reeducación y la militarización de niños ucranianos”.

En esta lista se incluyen centros de estudio, instituciones estatales médicas y de educación superior, centros de entrenamiento, así como algunos de sus responsables, entre ellos Vladislav Golovin, director general del movimiento juvenil Yunarmiya, que cuenta con respaldo del Ministerio de Defensa de Rusia, o Grigori Gurov, presidente de la agencia estatal juvenil Rosmolodezh.

Asimismo, el Gobierno británico ha apuntado hacia otros 56 objetivos por su relación con “campañas rusas de manipulación e injerencia de información extranjera, diseñadas para desestabilizar Ucrania”.

Hace apenas una semana, Reino Unido ya emitió sanciones contra una treintena de personas y entidades relacionadas con el desarrollo de drones y supuestas redes que “explotan migrantes” para la guerra con Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció estas “importantes” medidas que ha enmarcado en los esfuerzos por mantener la “presión” contra Moscú. Mientras, la reacción de Rusia ha venido de la mano de su Embajada en Londres, que tildó de "ilegales", aseguró que los afectados “rescatan desinteresadamente” a los menores de las zonas de combate.

En este sentido, la legación diplomática rusa incidió en que los sancionados realizan esta labor “en medio de los brutales bombardeos con armamento occidental, incluido el británico”. “También se imponen contra quienes cuidan a los niños evacuados a un lugar seguro y les ayudan a recuperar su infancia”, agregó en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias rusa TASS.

Moscú refuta

Moscú aseguró que el traslado forzoso de 20,000 menores ucranianos a Rusia para su adoctrinamiento es, en realidad, una “invención, cargada de malicia y frustración”, y defendió que esta acusación fue “refutada de forma contundente en numerosas ocasiones”.

“Se trata de una campaña de desinformación tan descarada como la del incidente de Bucha”, dijo en alusión a la masacre de civiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas durante el período en que ocuparon esta ciudad ucraniana en febrero de 2022. “Londres ha convertido la mentira en una de sus principales armas en Ucrania desde el principio y sigue innovando en la manipulación y distorsión de los hechos, al tiempo que culpa a otros de ello”, declaró.

Al mismo tiempo, la Embajada ha denunciado que “las violaciones masivas de los derechos fundamentales de los menores por parte de Kiev siguen sin resolverse” y aseguró que hay menores son “víctimas de trata hacia países de la UE y Estados Unidos”. Entre sus destinos figuran la adopción por familias LGBTI --movimiento prohibido en Rusia--, el reclutamiento “con fines delictivos”, o el adoctrinamiento contra Rusia, ha aseverado.

Los 27 de la UE también sancionaron

Antes, los 27 de la Unión Europea aprobaron este lunes sanciones contra 23 personas y entidades responsables del traslado forzoso de 20,500 niños ucranianos a Rusia en el contexto de la guerra, denunciaron que son sometidos a adoctrinamiento ideológico y militarización con el objetivo de borrar su identidad nacional de Ucrania.

En el seno del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebró este lunes en Bruselas, los Estados miembro han acordado la imposición de medidas restrictivas contra 16 personas y siete entidades responsables de acciones que “socavan o amenazan” la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

La decisión va dirigida contra los responsables de “la deportación ilegal sistemática”, el traslado forzoso, la asimilación forzada, incluido “el adoctrinamiento y la educación militarizada” de menores ucranianos, así como su “adopción ilegal” y su traslado a la Federación Rusa y a territorios temporalmente ocupados de Ucrania.

Las personas incluidas en el Régimen Global de Sanciones de la UE estarán sujetas a la congelación de sus activos, y los ciudadanos y entidades de la UE tendrán prohibido acceder a los fondos, activos financieros o recursos económicos a su disposición. Además, las personas físicas estarán sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por territorio de la UE.

Sanciones contra escuelas que adoctrinan

Las entidades incluidas en las sanciones son instituciones estatales federales vinculadas al Ministerio de Educación ruso, como los Centros Infantiles Panrusos Orlyonok, Velas Escarlata y Smena, que organizan programas para niños ucranianos en los que se les somete a adoctrinamiento prorruso, que incluyen eventos patrióticos, educación ideológica y actividades de orientación militar.

Otras entidades que se verán afectadas por las medidas restrictivas acogen a menores ucranianos transferidos de los territorios ocupados de Ucrania y los exponen a "programas alineados con las políticas estatales rusas", incluyendo adoctrinamiento político y actividades acordes con los marcos educativos diseñados para la formación militar básica.

Entre estas se encuentran el Centro Dosaaf en Sebastopol, la Escuela Naval Nakhimov y el Club Militar-Patriótico Patriota en Crimea, que llevan a cabo la reeducación, el adoctrinamiento ideológico y la militarización de menores, fomentando la lealtad a Rusia y socavando la identidad nacional ucraniana.

Campamentos, clubes y organizaciones patrióticas

Además, se incluye a funcionarios y políticos de territorios ilegalmente ocupados por Rusia, así como a diversos líderes de campamentos juveniles y clubes y organizaciones patrióticas militares.

Todos ellos son, según los 27, “responsables” de promover la educación patriótica y militar entre los jóvenes mediante “el adoctrinamiento ideológico”, la exposición a la cultura militar rusa, el entrenamiento paramilitar y “la participación en eventos que glorifican la guerra de agresión de Rusia”.

Las sanciones se han aprobado en el mismo día que tiene lugar en Bruselas un encuentro de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, en el que participará la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, la comisaria de Ampliación, Marta Kos, junto a los ministros de Exteriores de Ucrania y Canadá, Andri Sibiga y Anita Anand, respectivamente.

FUENTE: Con información de Europa Press