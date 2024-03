Las mujeres, protagonistas en la guerra y en la paz

TEL AVIV. - El estado de guerra que viven los israelíes desde los ataques ejecutados por Hamás el 7 de octubre de 2023, ha visibilizado el protagonismo de las mujeres dentro del conflicto, no solo por su participación directa en el Ejército, sino también por su relevancia como mediadoras y gestoras de paz en un terreno lleno de barreras en que los hombres suelen apostar por la fuerza.

Para Judith Gilbert, una de las líderes de Women Wage Peace (Mujeres que activan por la Paz), no se trata de algo nuevo porque ellas, en realidad, hacen la paz cada día con cada una de las acciones de este movimiento israelí donde confluyen mujeres judías, musulmanas, cristianas y de todo el espectro que existe en Israel .

“Es un movimiento que surgió hace 10 años, en el 2014, a raíz de una de las tantas operaciones militares que hemos tenido en Gaza”, dijo, y puntualizó que en aquel momento un grupo de mujeres, la mayoría madres, decidieron decir basta a lo que consideran un círculo vicioso de enfrentamientos y muerte.

Buscaban, asegura, “un poco de tranquilidad”.

En ese sentido, Gilbert detalla que no han dejado de buscar referentes internacionales y regionales que les sirvan de guía para actuar. “Nosotras como mujeres y como un movimiento feminista nos hemos mantenido cerca de otros movimientos de mujeres que han logrado poner fin a conflictos que todo el mundo pensaban que eran irresolubles”.

Entre los ejemplos que puede enumerar sin que le falle la memoria está el movimiento de cuatro madres surgido en el propio Israel en los años 80. “Son mujeres que decidieron poner mucha presión y consiguieron que el primer ministro saliera del Líbano”. También resalta el papel de las mujeres de Liberia que, “a través de distintas acciones consiguieron poner fin a muchos años de conflicto y avanzar hacia un acuerdo de paz”.

De este último movimiento, explica, una de las cuestiones más relevantes es que consiguieron pasar las barreras de la religión entre mujeres musulmanas y cristianas. “Y esto nos da un punto a favor de que poner mujeres en las mesas de negociación, en la resolución de los conflictos y en la reconstrucción post-conflicto es algo imperativo para que cualquier conflicto y cualquier acuerdo de paz tenga una duración a largo plazo”, sostiene.

Lazo entre las israelíes y las palestinas

Bebiendo de esas trayectorias, Mujeres que activan por la paz, de la mano de su “movimiento hermano Mujeres del Sol, que agrupa a mujeres palestinas de Cisjordania y Gaza”, buscan “llegar a un acuerdo político justo y mutuamente vinculante”.

“El 7 de octubre ha sido un golpe devastador, perdimos amigas, compañeras, incluso una de las fundadoras y mentoras del movimiento; cada persona que está aquí ha tenido vínculos con personas que han sido secuestradas o asesinadas. Y desde el primer día las mujeres palestinas nos llamaron para ver cómo estábamos, esa relación no se ha roto gracias a que llevamos años creando esta confianza mutua”, enfatizó Gilbert.

De acuerdo con Daniela Rapp, antropóloga especializada en estudios de género, desde antes del 7 de octubre y el estallido del conflicto se hablaba en Israel de estar al lado de “nuestras hermanas palestinas”.

Lo cierto es que mediante un pañuelo color turquesa se ha tejido la unión entre mujeres israelíes y palestinas desde hace ya varios años. El turquesa representa la mezcla del azul en la bandera de Israel con el verde tan importante en la cultura árabe.

Portando esos pañuelos, banderas y carteles, miles de mujeres del movimiento Mujeres que activan por la Paz y la asociación palestina Women of the Sun (Mujeres del Sol) se encontraron el 4 de octubre —solo tres días antes de los ataques de Hamás— en el Mar Muerto en una manifestación histórica.

“Nosotras, las madres palestinas e israelíes, estamos decididas a detener el ciclo de derramamiento de sangre y cambiar la realidad del difícil conflicto entre los pueblos por el bien del futuro de nuestros hijos”, leyeron.

Víctimas de múltiples violencias

Sin embargo, la esperanza de este encuentro de paz fue aplastada solo tres días después, cuando más de un millar de personas israelíes perdieron la vida en circunstancias atroces y otras 243 fueron tomadas como rehenes. Muchas de las víctimas eran mujeres, de las cuales 19 todavía permanecen secuestradas en Gaza.

De ahí que la reportera Seth J. Frantzman considere que al hablar sobre el papel de las mujeres en este conflicto armado, hay que enfatizar la existencia de “narrativas gemelas”. Por un lado, sostiene, las mujeres han desempeñado un papel sin precedentes en la guerra contra Hamás y, por otro lado, también han sufrido gravemente a manos de Hamás. “Estas narrativas gemelas, de cómo Hamás atacó a mujeres israelíes y también secuestró a mujeres soldados de las FDI, y cómo las mujeres han estado luchando contra Hamás en Gaza y en muchos otros roles en las FDI, son parte de este conflicto”, explicó.

Tras una ardua investigación, la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, halló 'información clara y convincente' de que se cometieron actos de violencia sexual durante los ataques. Mientras permanecen secuestradas en Gaza, las víctimas enfrentan el riesgo de que estos actos, que incluyen violaciones múltiples, se puedan repetir.

Es algo que preocupa especialmente a las autoridades israelíes y en particular a las mujeres. Aun cuando no son las únicas que lo sufren, las mujeres suelen ser, según la experta Daniela Rapp, el blanco más frecuente de la violencia sexual durante los conflictos armados, debido a la lógica misógina que estos entornos se erige. “Son tomadas como ese punto débil de aquel grupo al que quiero atacar. Entonces, se encuentran noticias de mujeres asesinadas, cuando el objetivo no es tanto la mujer en sí, sino humillar a ese otro grupo de personas. Por lo tanto, el cuerpo de la mujer es utilizado como un territorio de guerra”.

Lentes de género

Para la joven feminista de origen argentino, es importante tratar de entender lo que está pasando desde la perspectiva de género, tratar de ver las relaciones de poder que existen en los géneros, las diferencias que hay y dónde podemos ajustar para que este mundo sea un mundo más igualitario. En este contexto, considera, es importante investigar las acciones de Hamás con este lente, tomando en cuenta que se trata de un crimen de guerra.

La vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Nahum, cree que el 7-O debería traer una enseñanza sobre el liderazgo. “Creo que no soy radical por decir que un mundo que esté gestionado bien necesita de un 50% de participación femenina. El liderazgo de la mujer tiene dos barreras en Israel, una militar y una religiosa”, declaró y reveló que cada vez más se pone lentes de género para mirar el conflicto.

En el entorno militar, asegura, la inteligencia y el liderazgo de las Fuerzas Armadas desestimaron pruebas que las vigías de la frontera aportaban de que algo estaba pasando. “Las mujeres estaban diciendo aquí pasa algo pero no las tomaron en cuenta. Yo veo también un poco de machismo y misoginia en lo que pasó ahí con esas mujeres”.

Mientras algunas mujeres insisten en el camino de la paz, otras no están tan seguras de que la paz sea una posibilidad real. Sarit Zehavi, fundadora y presidenta del centro de investigación y educación Alma, especializado en las tensiones en el norte de Israel, considera que “es imposible convivir con estos vecinos”.

“Hamás quiere destruir el estado de Israel, Hezbolá quiere destruir el estado de Israel. Ambos tienen capacidades que han sido proveídas por Irán. Y con Hezbolá nosotros tenemos que estar seguros de que estas capacidades han sido eliminadas porque cómo podemos vivir con seguridad en estas fronteras”, dijo.