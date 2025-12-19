Revelan reunión secreta de Zapatero con empresario de Plus Ultra días antes de su arresto

MUNDO.- El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero , sostuvo una reunión clandestina con el empresario Julio Martínez , vinculado a la aerolínea Plus Ultra, apenas 72 horas antes de que este fuera detenido por la Policía Nacional, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

Según reveló en exclusiva el diario español El Debate, el encuentro tuvo lugar el pasado 8 de diciembre en una zona rural sin cobertura telefónica, en las inmediaciones de El Pardo, en Madrid.

Fotografías difundidas por el medio español documentan que Martínez salió de su domicilio en el barrio de Salamanca con una bolsa de documentos y se trasladó hasta el punto acordado, donde fue recogido por Zapatero en un vehículo oficial asignado por el Ministerio del Interior. Ambos accedieron posteriormente a una zona de acceso restringido, custodiada por Patrimonio Nacional, donde caminaron durante más de una hora sin presencia de terceros.

Encuentros frecuentes

Tras la caminata, Zapatero y el empresario se dirigieron al restaurante El Torreón, que acababa de abrir y se encontraba vacío, donde desayunaron bajo un estricto dispositivo de seguridad, con al menos cuatro vehículos oficiales y hasta seis agentes de escolta, según detalla El Debate.

El medio señala que este tipo de encuentros habrían sido frecuentes durante años, aunque se redujeron recientemente ante la sospecha de Martínez de estar bajo investigación judicial.

La reunión se produjo tres días antes de que la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) arrestara a Martínez, junto al presidente de Plus Ultra y su consejero delegado, dentro de una causa secreta que investiga una presunta trama de blanqueo de capitales con ramificaciones en Venezuela y Francia.

La investigación incluye movimientos financieros, desvío de fondos y operaciones relacionadas con el tráfico de oro.

Vínculos con las hijas de Zapatero

El caso ha reavivado la controversia en torno al rescate estatal de Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros en fondos públicos. Según declaraciones previas del exministro José Luis Ábalos —actualmente en prisión—, Zapatero habría presionado para que el rescate se aprobara pese a las dudas internas sobre la viabilidad de la aerolínea y sus presuntos vínculos con el régimen venezolano.

El Debate también destaca que Julio Martínez mantiene vínculos comerciales con el entorno familiar del expresidente. Una de sus empresas, Análisis Relevante SL, figura como cliente de Whathefav SL, la agencia fundada por las hijas de Zapatero, relación que fue reconocida públicamente por la propia firma. Investigadores consideran que dicha sociedad pudo haber sido utilizada como pieza instrumental dentro del esquema financiero bajo sospecha.

Tras comparecer ante la justicia, Martínez y los directivos de Plus Ultra quedaron en libertad provisional, con medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. La investigación continúa abierta mientras se profundiza en el destino de los fondos y el alcance de la presunta red de blanqueo, según informó El Debate.

FUENTE: Con información de El Debate