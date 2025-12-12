Vinculan a aerolínea Plus Ultra con blanqueo de capitales desde el régimen de Maduro

El presidente y consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra fueron arrestados como parte de una extensa operación policial . La detención se origina en una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga una trama de blanqueo de capitales procedentes de actos de corrupción vinculados al régimen de Venezuela.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ejecutó el arresto de Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, CEO de la compañía.

La investigación apunta a un complejo entramado financiero con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, incluyendo España, Venezuela, Suiza, Francia y Panamá. La policía sospecha que la aerolínea Plus Ultra se habría utilizado como parte de este esquema, detalla el portal web La Vanguardia.

El foco de la pesquisa radica en la inyección de fondos ilícitos a la aerolínea a través de una serie de préstamos concedidos por sociedades intermediarias.

Se presume que estas sociedades habían obtenido su capital de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos venezolanos, involucrando montos "de muy alta cuantía". Específicamente, los fondos bajo sospecha provendrían de programas sociales como los CLAP y de la venta de oro del Banco de Venezuela.

Este dinero ilícito era presuntamente desviado a otros países, incluido España, con el objetivo de ser blanqueado mediante diversas operaciones, como la adquisición de bienes inmuebles o la compraventa de relojes de lujo. Un mecanismo clave en la trama habría sido el uso de préstamos simulados.

Mediante la devolución de estos préstamos a la aerolínea, el dinero conseguía reingresar al circuito legal, quedando efectivamente blanqueado.

La policía examina la posibilidad de que el rescate de 53 millones de euros que Plus Ultra recibió del Gobierno español en 2021, en el marco del paquete de ayudas por la pandemia, fuera utilizado precisamente para liquidar y devolver los tres préstamos previos concedidos por estas sociedades vinculadas a la corrupción venezolana.

De esta forma, la ayuda pública habría servido indirectamente para encubrir la operación de blanqueo y saldar la deuda con los fondos de origen dudoso.

Zapatero guarda silencio

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reconocido por su estrecha amistad con el régimen de Nicolás Maduro, fue increpado sobre esta investigación y, al respecto prefirió mantenerse en silencio.

Las relaciones entre Zapatero y el dictador Nicolás Maduro han sido durante más de una década objeto de polémica y debate.

Desde que el expresidente español asumió en 2014 un rol de mediador en la crisis venezolana, su vínculo con el régimen ha transitado por distintas etapas: mediaciones internacionales con apoyo de UNASUR, intentos fallidos de diálogo, observación de elecciones cuestionadas, facilitación de salidas de opositores y, finalmente, denuncias legales que cuestionan su imparcialidad y su papel frente al régimen.

Entre 2019 y 2025, la trayectoria de Zapatero transitó de mediador internacional a observador y facilitador de gestiones puntuales, hasta convertirse en un personaje controvertido, cuestionado tanto por la oposición venezolana como por la comunidad internacional, mientras su influencia en Caracas se reducía frente a nuevos actores y prioridades diplomáticas, reseña el portal web valencianews.es