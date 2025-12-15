Zapatero habría hecho multimillonarios negocios con PDVSA, denuncia Koldo García

José Luis Rodríguez Zapatero habría logrado formar una cuantiosa fortuna gracias a sus vínculos corruptos con el régimen de Nicolás Maduro . La denuncia la realizó Koldo García , exasesor de Ábalos y pieza clave del “Delcygate”, quien además afirmó que el expresidente del Gobierno estaría involucrado en tráfico de influencias con la dictadura venezolana.

La acusación fue lanzada durante una entrevista con Okdiario. En sus declaraciones, Koldo García apuntó a los sectores estratégicos controlados por el chavismo como la fuente del dinero.

Las sospechas se centran en negocios vinculados a la explotación de petróleo, oro y otros recursos naturales venezolanos, insinuando que el expresidente "tenía muchísimos negocios" que gestionaba personalmente bajo un supuesto manto de legalidad.

"Desconozco cómo, pero lo que me han dicho es que tenía muchísimos negocios en Venezuela y los gestionaba… Yo supongo que serán todos negocios lícitos... Eso es lo que me dicen. También tiene muchas relaciones con empresarios de España, según tengo entendido se lleva muy bien con empresarios chinos… Es un hombre que se mueve muy bien y su estructura es amplia, muy amplia", afirmó García.

Esta denuncia coincide con las críticas históricas al rol de Zapatero como mediador en Caracas desde 2014. Su actuación ha sido consistentemente denunciada por la oposición como una defensa abierta de los intereses de Maduro, desvirtuando su supuesta neutralidad. El expresidente ha sido catalogado como un aliado crucial del chavismo, otorgando oxígeno político y legitimidad a un régimen que ha sido objeto de sanciones internacionales.

La vinculación económica de Zapatero con la cúpula venezolana no es nueva y ha sido sugerida incluso por figuras internas del régimen, como Hugo "el Pollo" Carvajal, exjefe de la inteligencia militar. Carvajal ha apuntado a presuntos intereses económicos del socialista en el país, incluyendo supuestas participaciones en explotaciones mineras de oro y conexiones financieras con la petrolera estatal PDVSA.

El periodista español Ángel Expósito, director y presentador del programa La Linterna de COPE, lanzó una contundente advertencia sobre el caso de Hugo “El Pollo” Carvajal y su posible impacto político en España, especialmente por los nombres que el exjefe de inteligencia venezolano estaría dispuesto a revelar.

En su videoblog, Expósito subrayó que “lo siguiente que nos va a estallar en la cara es Venezuela y determinados nombres propios que todos tenemos en la cabeza”, mencionando directamente al expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Finalmente, la sombra de la corrupción venezolana ha alcanzado investigaciones en España. El nombre de Zapatero ha aparecido en el contexto del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que posee lazos con empresarios cercanos al chavismo. Existen señalamientos que indican que el expresidente pudo haber presionado en favor de la ayuda estatal a esta compañía, tejiendo una densa red de intereses políticos y económicos que lo unen al poder de Caracas.

El presidente y consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra fueron arrestados como parte de una extensa operación policial. La detención se origina en una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga una trama de blanqueo de capitales procedentes de actos de corrupción vinculados al régimen de Venezuela.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ejecutó el arresto de Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, CEO de la compañía.

La investigación apunta a un complejo entramado financiero con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, incluyendo España, Venezuela, Suiza, Francia y Panamá. La policía sospecha que la aerolínea Plus Ultra se habría utilizado como parte de este esquema, detalla el portal web La Vanguardia.

El foco de la pesquisa radica en la inyección de fondos ilícitos a la aerolínea a través de una serie de préstamos concedidos por sociedades intermediarias.

FUENTE: Con información de OK Diario