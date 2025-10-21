EEUU y ocho países de América Latina ofrecen su apoyo para "estabilizar" la economía de Bolivia

LA PAZ - Estados Unidos y ocho países de América Latina anunciaron este martes su disposición a respaldar al futuro gobierno de Bolivia con el objetivo de contribuir a la estabilización económica del país, tras la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales. El triunfo del dirigente marcó el fin de casi dos décadas de dominio político del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Los países signatarios están preparados para apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía boliviana y abrirla al mundo, fortalecer sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacional, y profundizar su compromiso con socios regionales y globales en una amplia gama de temas relevantes”, señaló el comunicado conjunto.

Los firmantes expresaron además su intención de trabajar de manera estrecha con el presidente electo y su futuro gabinete para avanzar en los objetivos compartidos de seguridad regional, prosperidad económica y desarrollo inclusivo. “Acogemos con beneplácito la renovada y proactiva participación de Bolivia en la búsqueda de soluciones a los desafíos regionales y globales”, añadieron.

Nuevo rumbo

El pronunciamiento también incluyó una felicitación a Rodrigo Paz por su elección y un reconocimiento al pueblo boliviano “por su firme compromiso con la democracia, demostrado a través de su activa participación en el proceso electoral”.

Los países destacaron que “el 19 de octubre, el pueblo boliviano hizo escuchar su voz de manera decisiva, reflejando su voluntad de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación, alejándose de la mala gestión económica de las últimas dos décadas”.

El documento fue suscrito por los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Durante su campaña, Rodrigo Paz, considerado un dirigente moderado y de tendencia dialogante, apostó por la reconciliación nacional y la apertura diplomática. Tras los comicios, anunció su intención de restablecer relaciones con Estados Unidos, interrumpidas desde hace 17 años.

FUENTE: Con información de Europa Press