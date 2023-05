Rusos LGTB que huyen de la guerra y llegan a Argentina

Mark Boyarsky, un hombre trans de 38 años que abandonó Moscú con su esposa y dos hijos poco después de la invasión de Rusia a Ucrania visita un mercado en Buenos Aires, Argentina, el sábado 22 de abril de 2023. Boyarsky dijo sentirse seguro en Argentina y que no ha explicado aún la situación a sus hijos debido a la inseguridad en Rusia ante la falsa creencia de que en este país no existen personas LGBT.

“En Rusia no somos una familia, somos dos mamás con dos niños cada una. Nosotras nunca podríamos ser una familia en Rusia. Tal vez en 100 o 200 años. Pero no durante nuestras vidas”, reflexionó Anastasia, de 34 años, durante una entrevista en inglés con The Associated Press. “Las autoridades podían sacarnos a nuestros hijos y llevarlos a un orfanato”.