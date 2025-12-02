martes 2  de  diciembre 2025
ESCÁNDALO

Sánchez se defiende ante acusaciones de corrupción que le hizo su exministro

Poco antes de entrar en la cárcel, Ábalos insinuó en una entrevista al diario El Mundo que la esposa de Sánchez, investigada en otro caso judicial independiente, desempeñó un papel importante en la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Air Europa durante la pandemia de COVID-19.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

AFP

MADRID.- El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, negó el martes las acusaciones que su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión provisional desde hace unos días, lanzó contra su esposa y su gobierno, y aseguró que no aceptará ninguna "amenaza" ni "chantaje".

Salpicado por un enorme escándalo de corrupción, Sánchez se muestra a la defensiva negando cualquier vínculo con hechos delictivos. Expertos aseguran que cualquier otro presidente de gobierno ya hubiese renunciado ante tales señalamientos. Sánchez se defiende apalancado en los partidos de izquierda, sin rendir cuenta de lo ocurrido.

Lee además
Pedro Sánchez, durante una presentación en el Congreso de los Diputados, Madrid.
ESPAÑA

Futuro de Pedro Sánchez se libra en cortes
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
OPINIÓN

España se hunde: siete años de retroceso social, pobreza récord y derrumbe de la clase media bajo Sánchez

Un juez acordó el jueves el ingreso en prisión provisional de Ábalos, antigua mano derecha de Sánchez, por su presunta implicación en un caso de corrupción, que salpica también al antiguo asistente del exministro, Koldo García, y al exnúmero tres del Partido Socialista, Santos Cerdán.

Poco antes de entrar en la cárcel, Ábalos insinuó en una entrevista al diario 'El Mundo' que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez --investigada en otro caso judicial independiente--, desempeñó un papel importante en la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Air Europa durante la pandemia de covid-19.

La oposición ya había lanzado anteriormente estas acusaciones, indicando que el grupo turístico Globalia, propietario de Air Europa, patrocinó proyectos impulsados por la esposa de Sánchez cuando se produjo este rescate.

"Nosotros no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje por parte ni de personas ni de organizaciones. Nosotros tomamos una decisión difícil, dura, contundente, asumiendo la responsabilidad de extirpar la corrupción", aseguró Sánchez sobre estas acusaciones en una entrevista con la televisión pública española.

"Todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero desde luego, ni el gobierno, ni el Partido Socialista van a aceptar, ni en el caso de organizaciones, como es el caso del Partido Popular, ni de personas, ni chantajes, ni amenazas", reiteró.

Miles de personas se concentraron el domingo en Madrid convocadas por el Partido Popular (derecha) para volver a exigir la dimisión de Sánchez, "en defensa de España" y "contra los corruptos", de acuerdo con el llamamiento de su líder.

El presidente del gobierno, quien ha pedido disculpas en varias ocasiones a los españoles y reitera que su partido nunca se ha financiado de forma ilegal, asegura que no dimitirá antes del fin de la legislatura, previsto en 2027.

Mientras la presión en las calles crece, el mandatario intenta resistir un escenario político debilitado por casos que erosionan su credibilidad. La oposición, fortalecida por la masiva convocatoria, promete mantener la movilización hasta lograr un adelanto electoral.

Sánchez, de su lado, denuncia ser víctima de estrategias orquestadas por la derecha y la extrema derecha para debilitar a su gobierno. Además de Ábalos y Cerdán, la esposa del presidente del gobierno y su hermano David también están siendo investigados en otros casos judiciales.

Temas
Te puede interesar

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

Pedro Sánchez sigue defendiendo la inocencia del fiscal general español pese a su condena

Doble política de Pedro Sánchez: ayuda a Ucrania y financia a aliado de Rusia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

Maduro y su grupo criminal pueden ir presos, fugar o morir, pero sus jefes los prefieren muerto

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras
El médico cubano Alfredo Melgar.
ALARMA SANITARIA

Crisis viral en Cuba amenaza con exportar brote de chikungunya y dengue a Florida, según experto

Ciudadanos ingresan a los centros de votación para ejercer su derecho al voto el 4 de noviembre de 2025.
ELECCIONES 2025

Cuándo arranca votación anticipada para segunda vuelta en Miami, Hialeah y Miami Beach

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo deja a inmigrantes en EEUU en un limbo; ya se preparan demandas