lunes 20  de  abril 2026
Escándalo

Starmer admite su error al nombrar embajador británico en EEUU a político vinculado a Epstein

"En el centro de todo esto, hay un juicio que tomé y que fue erróneo. No debería haber nombrado a Peter Mandelson", dijo primer ministro británico, Keir Starmer

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES — El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, admitió el lunes en el Parlamento que no debería haber nombrado al exministro Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos debido a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

La presión sobre Starmer creció desde el viernes con llamamientos a su dimisión, al ser acusado de haber mentido tras la aparición de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento de Mandelson como embajador.

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"En el centro de todo esto, hay un juicio que tomé y que fue erróneo. No debería haber nombrado a Peter Mandelson", dijo Starmer ante el Parlamento.

"Asumo la responsabilidad de esta decisión y presento nuevamente mis disculpas a las víctimas de Epstein", insistió.

El primer ministro laborista se encuentra en una posición embarazosa desde hace meses debido a su decisión de nombrar a Mandelson, al que destituyó en septiembre pasado tras acusarlo de haber "mentido de manera reiterada" sobre sus vínculos con Epstein.

Ignoraron dictamen desfavorable

El diario The Guardian reveló el jueves que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto en enero de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Tras esta información, Starmer destituyó el viernes a Olly Robbins, un funcionario de alto rango, asesor del Foreign Office, que estaba al frente de los servicios diplomáticos.

El primer ministro alegó en su comparecencia de este lunes en el Parlamento que hubo una "decisión deliberada de retener ese material".

"No fue por falta de preguntar. No fue un descuido. Fue una decisión de no compartir esa información en repetidas ocasiones", señaló.

Piden renuncia de Starmer

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, así como otros miembros de la oposición, pidieron la dimisión del primer ministro, que llegó al poder en julio de 2024 con una amplia mayoría.

"Downing Street ha reconocido que el primer ministro indujo involuntariamente a error a la Cámara de los Comunes", declaró Badenoch, instando a Starmer a "corregir los hechos lo antes posible".

Starmer negó haber engañado al Parlamento.

"No engañé a la Cámara de los Comunes", insistió, añadiendo que tanto él como el Parlamento deberían haber recibido información por parte del Foreign Office del dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Durante la tensa sesión en el Parlamento, dos diputados —Lee Anderson, del partido antiinmigración Reform UK, y Zarah Sultana, de Your Party (izquierda)— fueron expulsados por acusar a Starmer de mentir.

El primer ministro cuenta con un 61 % de opiniones desfavorables, según la última encuesta de YouGov.

FUENTE: Con información de AFP

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