Reino Unido prohíbe entrada a excandidata al Congreso de EEUU; la acusa de retórica "contra el islam"

Valentina Gómez, excandidata al Congreso de Estados Unidos, por Texas, es una influencer conservadora.

LONDRES — El Reino Unido ha prohibido la entrada al país a Valentina Gómez, la joven conservadora de 26 años, que se postuló como candidata al Congreso de Estados Unidos, por Texas, con el argumento que es por su retórica antiinmigración y, en particular, contra el islam, según publicaron este lunes medios británicos.

El Ministerio británico del Interior (Home Office) habría vetado la entrada a Gómez, que tenía previsto participar el 16 de mayo en Londres en el acto multitudinario 'Unite the Kingdom', organizado por el activista de derecha Tommy Robinson, por considerar que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público".

Se entiende que el Home Office modificó su decisión inicial de aprobar el visado electrónico de Gómez después de recibir presiones por parte de diputados y de varias asociaciones musulmanas en el Reino Unido.

Hace tres días, Gómez anunció en la red social X: "VISA APROBADA. Nos vemos el 16 de mayo en Inglaterra", junto con una captura de su solicitud de visado y un mensaje provocador dirigido al primer ministro británico, Keir Starmer, y la ministra británica del Interior, Shabana Mahmood: "Intenten arrestarme y verán qué pasa".

Diputado y musulmanes piden revocar visa

El diputado independiente por Blackburn Adnan Hussain escribió ese mismo día una carta a Mahmood pidiéndole reconsiderar el permiso de entrada de Gómez al Reino Unido para evitar que "difunda su odio contra la comunidad musulmana británica".

Por su parte, el Consejo Musulmán Británico afirmaba que permitir que Gómez participase en el acto de lo que considera "extrema derecha" "le otorgaría legitimidad y enviaría un mensaje preocupante sobre la aplicación selectiva de los estándares del Home Office".

Gómez, colombiana de nacimiento pero afincada en Texas, pertenece al Partido Republicano y a sus 26 años ha adquirido notoriedad en redes sociales (con más de 650.000 seguidores en X) y se ha convertido en una influyente figura del movimiento MAGA de Donald Trump tras protagonizar una serie de acciones antiislámicas.

Insta a musulmanes a regresar a sus países

Intentó postularse sin éxito al Congreso de EEUU por Texas, y el pasado mes de agosto publicó un vídeo en redes sociales en donde quemaba un ejemplar del Corán con un lanzallamas e instaba a los "terroristas musulmanes" a regresar a sus países de origen y salir del país norteamericano.

En su campaña electoral defendía, entre otras, la posesión de armas, prometía convertir a Texas en "el peor lugar para los inmigrantes ilegales" y dedicaba un apartado a expresar su pleno apoyo a Israel y a que éste "bombardee a los terroristas de una vez por todas".

En el pasado también ha llamado a ejecutar públicamente a cualquier migrante que viole o asesine estadounidenses, y ha prendido fuego a libros inclusivos como parte de una campaña anti-LGTBI en el marco de otro intento fallido de postular al cargo de secretario de Estado de Misuri.

FUENTE: Con información de EFE