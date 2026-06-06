sábado 6  de  junio 2026
MÚSICA

Niña Pastori, Antonio Banderas o Rozalén actúan ante León XIV en visita a Madrid

Los cantantes Niña Pastori, Rozalén, David Bustamante y el actor Antonio Banderas, son algunos de los artistas que actuarán el domingo frente al papa León XIV

El papa León XIV a su llegada este sábado al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid.

El papa León XIV a su llegada este sábado al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid.

EFE

MADRID.- Los cantantes Niña Pastori, Rozalén, David Bustamante, las bandas Hakuna o Siloé y el actor Antonio Banderas, son algunos de los artistas que actuarán en los diversos actos que hay programados durante la visita del Papa León XIV a Madrid, donde estará hasta el 9 de junio.

Así, uno de los actos en los que el Pontífice mantendrá un encuentro precisamente con el mundo de la cultura es el domingo 7 de junio por la tarde, en el acto 'Tejer Redes' en el Movistar Arena. Allí se espera que esté presente el Musical Godspell de Antonio Banderas. Además, en esa cita participarán Carolina Marín, Rozalén y Sara Baras, además de los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar.

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También, el sábado 6 de junio, tendrá lugar 'El Festival de la Fe', que se celebrará en la Plaza de Lima antes de la vigilia. Ahí actuarán Siloé, Beret o Hakuna.

Antes, el mismo sábado, el Pontífice acudirá al centro Cedia a las 18.00 horas, y allí mantendrá un encuentro con las personas sin hogar a las que allí atiende la labor social de la Iglesia.

"Además que va a ser un acto precisamente para los más desfavorecidos, los que más lo necesitan. Es un acto que hace la gente de Cáritas y para mí es un orgullo poder aportar mi granito de arena con mi música, que es lo que puedo hacer o mejor puedo hacer", aseguró Niña Pastori.

Pastori explicó que, en su caso, ha tenido "libertad" a la hora de elegir y planear esta actuación, un acto "recogido" y "chiquitito" en un sitio "muy humilde". Es su segunda vez actuando ante un Papa --en mayo de 2003 cantó el Ave María ante el Papa Juan Pablo II durante su multitudinaria visita a Madrid--.

El lunes 8 de junio también habrá lugar para la música durante el acto de León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando actuarán los cantantes Daniel Diges, Diana Navarro, Íñigo Quintero, El Pulpo Hakuna o La voz del desierto; músicos como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López, la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines.

Además, se está formando un gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, compuesto por 1.000 cantantes --300 de ellos niños--, junto a 70 músicos y 100 bailarines, y dirigido por el sacerdote diocesano Toño Casado, párroco de Nuestra Señora del Pilar.

Finalmente, el martes 9 de junio --que es el último día en el que León XIV estará en Madrid antes de ir a Barcelona-- el Pontífice protagonizará un encuentro con los voluntarios en Ifema. Ahí, actuarán los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas.

FUENTE: Europa Press

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