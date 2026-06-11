Taiwán denuncia incursión inédita de buques chinos cerca de la isla de Taiping

Buques chinos patrullan en la provincia de Fujian, al este de China, el punto más cercano a Taiwán, el 30 de diciembre de 2025.

TAIPÉI.- La Guardia Costera de Taiwán denunció este jueves la incursión, por primera vez, de buques de la Armada china en aguas cercanas a la isla de Taiping —también conocida como Itu Aba—, ubicada en el disputado archipiélago de las Spratly, en el mar de China Meridional.

Las autoridades taiwanesas informaron que dos embarcaciones militares chinas ingresaron "abiertamente" en las aguas próximas a la isla, administrada por Taiwán, en un incidente que eleva la tensión entre ambas partes, en medio de las crecientes presiones de Pekín sobre la isla democrática.

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Según la Guardia Costera, los navíos permanecieron alrededor de 15 minutos en la zona antes de ser interceptados y obligados a abandonar el área.

Las autoridades de Taipéi condenaron la incursión y la calificaron como una nueva muestra de la presión ejercida por el régimen chino sobre los territorios bajo control taiwanés.

La isla de Taiping es la mayor del archipiélago de las Spratly y constituye uno de los puntos estratégicos más sensibles del mar de China Meridional. Además de Taiwán, el territorio es reclamado por Filipinas, Vietnam y otros países de la región.

Taiwán denuncia violación del Derecho Internacional

El Consejo de Asuntos Marítimos de Taiwán, organismo que supervisa a la Guardia Costera, afirmó que China mantiene una campaña sistemática de hostigamiento contra la isla.

"China ha estado acosando sistemáticamente a Taiwán. Esta acción constituye una nueva evidencia de que las actividades de Pekín en estas aguas deben considerarse una violación del Derecho Internacional", señaló el organismo en un comunicado.

Las autoridades taiwanesas precisaron que la zona restringida alrededor de Taiping se extiende aproximadamente cuatro kilómetros mar adentro.

Tensión en el mar de China Meridional

La incursión se produce días después de que buques de guerra chinos realizaran maniobras militares al este de Taiwán en respuesta a las conversaciones entre Japón y Filipinas sobre la delimitación de sus fronteras marítimas.

Pekín, que considera a Taiwán una provincia rebelde y no descarta el uso de la fuerza para lograr su anexión, rechazó dichas negociaciones y reiteró sus reclamaciones sobre amplias zonas del mar de China Meridional.

China anunció posteriormente la conclusión de la operación militar y la calificó de "exitosa". Según declaraciones recogidas por medios estatales chinos, las maniobras respondieron al anuncio realizado por Japón y Filipinas sobre las conversaciones de delimitación marítima, una iniciativa que Pekín considera contraria a sus intereses y reclamaciones territoriales.

La incursión denunciada por Taipéi se suma a una serie de operaciones militares, patrullajes navales y sobrevuelos realizados por China en los últimos años alrededor de Taiwán.

Las autoridades taiwanesas han advertido repetidamente que estas acciones buscan intimidar a la población de la isla y aumentar la presión sobre su gobierno democrático, mientras Pekín intensifica sus esfuerzos para aislar internacionalmente a Taiwán y reforzar sus reivindicaciones de soberanía sobre el territorio.

FUENTE: Con información de Europa Press