Taiwán denuncia que China ha desplegado "más de 100 buques" de guerra a su alrededor

Buques chinos patrullan en la provincia de Fujian, al este de China, el punto más cercano a Taiwán, el 30 de diciembre de 2025.

TAIPÉI — El jefe de seguridad de Taiwán anunció este sábado que China ha desplegado más de 100 buques de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona, del mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental.

El despliegue se llevó a cabo "a lo largo de los últimos días", después de la visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, en la red X.

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El responsable taiwanés acusó a China de "amenazar" la paz y la estabilidad en la región.

China considera esta isla con gobierno democrático y ejército propios como una parte de su territorio, y mantiene la amenaza de tomarla por la fuerza.

Aunque Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979, se mantiene como el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.

China incrementa presión militar

Durante la cumbre bilateral celebrada la semana anterior en Pekín, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió a su homólogo estadounidense de que esta cuestión puede derivar en un "conflicto".

Tras concluir su visita, Trump sugirió que la venta de armas a esta isla podría utilizarse como moneda de cambio con Pekín y advirtió a las autoridades de la isla contra declarar la independencia.

Un alto cargo de seguridad taiwanés dijo, bajo condición de anonimato, que sus fuerzas detectaron barcos chinos antes de la cumbre en Pekín, pero que el número superó el centenar en días recientes.

Informe de inteligencia de EEUU

China no planea actualmente invadir Taiwán en 2027, sino que busca tomar el control de la isla sin recurrir a la fuerza, según un informe anual de inteligencia de Estados Unidos publicado el miércoles donde se asegura que no hay planes para alguna invasión.

La comunidad de inteligencia "estima que los dirigentes chinos no tienen actualmente previsto ejecutar una invasión de Taiwán en 2027, ni cuentan con un calendario fijo para lograr la unificación", según el informe de Evaluación Anual de Amenazas.

Washington no reconoce oficialmente a Taiwán, pero es el principal respaldo militar de la isla, aunque el tono de ese apoyo se ha suavizado ligeramente bajo el presidente estadounidense Donald Trump.

Un alto funcionario de seguridad taiwanés advirtió el jueves que el informe "no significa que la amenaza contra Taiwán haya terminado".

China "ajusta constantemente sus objetivos y calendarios de agresión y expansión, de acuerdo con la situación estratégica general y las condiciones prácticas", dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

FUENTE: Con información de AFP