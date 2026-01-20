martes 20  de  enero 2026
Tensión entre las dos Corea por despligue de drones en la frontera

Las autoridades de Corea del Norte acusaron a Seúl de enviar estos drones durante el fin de semana y han difundido imágenes en las que se puedan ver restos de vehículos aéreos no tripulados interceptados por las fuerzas norcoreanas

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.

Pedro PARDO / AFP

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, tildó este martes de "inaceptable" el despliegue de drones hacia territorio norcoreano, por lo que ha pedido una investigación exhaustiva para evitar que se repita un incidente que ha provocado un aumento de la tensión entre los dos países.

Durante un encuentro con los miembros de su Gabinete, Lee ha pedido a las instituciones pertinentes poner en marcha las pesquisas necesarias para "llegar al fondo del asunto" dado que este entorpece el acercamiento impulsado por su Administración desde que llegó a la Presidencia, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Lee además
"Es inaceptable que un civil se infiltre en Corea del Norte con un dron", ha aseverado, al tiempo que ha confirmado que el Ejército niega cualquier implicación en este incidente, denunciado a principios de mes por Pyongyang.

Las autoridades de Corea del Norte acusaron a Seúl de enviar estos drones durante el fin de semana y han difundido imágenes en las que se puedan ver restos de vehículos aéreos no tripulados interceptados por las fuerzas norcoreanas sobre la ciudad de Kaesong.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha exigido a Seúl pedir perdón por el incidente, que ha achacado a "hooligans del Estado enemigo". No obstante, Corea del Sur ha incidido en que, a pesar de las críticas, Corea del Norte también ha desplegado drones de este tipo en el pasado.

FUENTE: Con información de Europa Press

