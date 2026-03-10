Jefe del Pentágono dice que el martes será el día "más intenso" de ataques contra Irán

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.

WASHINGTON .-El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días.

"Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán", declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono.

En cuanto al calendario de la guerra, el presidente Donald Trump "tiene el control del acelerador. Es él quien decide", confirmó Hegseth.

"No me corresponde a mí suponer si es el principio, la mitad o el final" de la operación, señaló el secretario de Defensa.

Entre los objetivos del conflicto está la destrucción de la marina iraní, que ha sido atacada con "artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar", afirmó el general Dan Caine, el jefe del Estado Mayor, junto a Hegseth.

Irán ha amenazado con bloquear todas las exportaciones de petróleo a través del Golfo mientras dure la guerra. Trump ha amenazado con "muerte, fuego y furia" si Teherán interfiere con las exportaciones de crudo.

Caine dijo que las fuerzas estadounidenses siguen "cazando y atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas", armas que Irán podría utilizar para bloquear el tráfico marítimo.

Hegseth, por su parte, acusó a Irán de "mover lanzacohetes a barrios civiles, cerca de escuelas, cerca de hospitales para intentar impedir nuestra capacidad de atacar".

"Así es como operan", acusó.

Israel mantiene la presión

El Ejército israelí ha comenzando una nueva oleada de bombardeos este martes contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, según informó en un comunicado.

Estos nuevos ataques israelíes sobre la capital iraní llegan en el undécimo día de guerra, después de que durante esta pasada noche la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.

Irán amenaza a Trump y le advierte que “tenga cuidado”

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, rechazó este martes las "amenazas vacías" por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y le ha recomendado que "tenga cuidado" para "no ser eliminado", en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"La nación no tiene miedo de sus amenazas vacías", ha dicho Lariyani en sus redes sociales en respuesta a las últimas amenazas de Trump contra el país, al afirmar que Irán "será golpeado 20 veces más fuerte por Estados Unidos" si bloquea el paso de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Así, Lariyani ha recalcado que "incluso otros más grandes (que Trump) no lograron eliminar a la nación iraní". "Tenga cuidado, no sea usted el eliminado", ha advertido el que fuera principal asesor de seguridad de Alí Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Futuro de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recalcó que el derrocamiento de las autoridades de Irán "depende del pueblo iraní" y ha reiterado que la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos acerca la posibilidad de "un cambio" en la cúpula de poder en el país asiático.

"Nuestra aspiración es permitir que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía. En última instancia, depende de ellos", ha afirmado Netanyahu, quien ha subrayado que "no cabe duda de que, con las acciones tomadas hasta ahora, estamos rompiéndoles los huesos y seguimos activos".

"Si tenemos éxito junto al pueblo iraní, lograremos el fin definitivo de este tipo de situaciones en la vida de las naciones. Generaremos un cambio, y ya estamos logrando un cambio radical en la posición internacional de Israel", ha sostenido, según un comunicado publicado por su oficina.

Así, ha manifestado que "gran parte de esta lucha es en la ofensiva, pero una parte enorme es también en la defensiva". "La parte defensiva es, ante todo, la voluntad del pueblo y la fuerza de los ciudadanos", ha dicho durante una visita al Centro Nacional de Operaciones Sanitarias de Emergencia.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EFE/AFP/EUROPA PRESS