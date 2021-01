Tres semanas de hotel, una larga y cara cuarentena en Hong Kong

Pero cuando el personal de la aerolínea le comunicó el cambio y que no se le permitiría embarcar hasta que tuviera una reserva confirmada de tres semanas, no tardó en reservar un nuevo hotel. "Entré en pánico", reconoció.

Hong Kong tiene algunos de los apartamentos más estrechos del mundo y sus habitaciones de hotel también son reputadas por ello. Las ventanas no suelen abrirse y pocos hoteles tienen balcones en una ciudad de rascacielos.

Pero Lee, que busca crear una empresa de comida vegana, estaba determinada a mantenerse positiva. "No recomendaría ver las noticias todo el día (...) Sólo te sacará de quicio", explicó a la AFP por videollamada durante su cuarentena.

"Yo diría que te relajes, que te tomes unas vacaciones, que disfrutes", agregó la mujer que pasó su tiempo tocando la guitarra a su peluche, haciendo ejercicio con regularidad y plasmando su encierro en las redes sociales.

En el último video de la cuarentena, Lee utilizó un cortaúñas para retirar la pulsera electrónica que le pusieron para garantizar su permanencia en su habitación. "Se acabó. ¡Libertad!", exclamó.

Excursión y corte de pelo

Hong Kong fue uno de los primeros lugares golpeados por el coronavirus después de su aparición en el centro de China.

La ciudad registró más de 10.000 casos y unos 170 muertos al imponer medidas de distanciamiento eficaces, pero económicamente dañinas.

La cuarentena para los que llegaban se impuso pronto y se permitió a la gente que se aislara en casa. Pero el virus siguió propagándose.

Desde finales del año pasado, el aislamiento debe cumplirse en determinados hoteles, una de las pocas fuentes de ingresos de una industria que se tambalea por la pandemia.

La regla de las tres semanas se impuso después de que se detectaran las cepas británica y sudafricana, mucho más contagiosas.

La cuarentena no es barata y el requisito ha impedido a muchos, especialmente a los trabajadores domésticos de la ciudad, en su mayoría filipinos e indonesios, visitar sus hogares.

Las personas que viajan a Hong Kong son así generalmente aquellas que se pueden permitir la cuarentena o quienes no tienen otra opción.

Xavier Tran, un actuario de 33 años, estaba en Francia cuando se anunció la extensión del período de aislamiento. Pensó en retrasar su regreso, pero necesitaba volver al trabajo.

Tran pagó unos 12.000 dólares hongkoneses (1.275 euros, 1.548 dólares estadounidenses) por una habitación de hotel de 23 metros cuadrados, mientras sigue pagando el alquiler de su casa.

"Me siento afortunado de poder viajar durante la pandemia, pero también es difícil y requiere mucho esfuerzo", aseguró a la AFP.

El joven hace yoga para pasar el tiempo y sueña con el aire fresco. "Lo primero que me gustaría hacer es ir de excursión", aseguró. "La segunda será cortarme el pelo".

Funeral

El luto ha sido un compañero de viaje constante para Christine Tobias durante su cuarentena, ya que viajó a Kong Kong para enterrar a su padre.

Esta secretaria de 45 años vive en Alemania y estaba desesperada por volver durante las vacaciones de Navidad, porque su padre estaba enfermo.

Pero no llegó a tiempo. Su familia retrasó no obstante las exequias para que ella pueda estar presente. "Todo está listo. Sólo me esperan", aseguró a la AFP.

Una vez que terminen sus tres semanas de cuarentena por 17.000 dólares hongkoneses, sólo tendrá dos semanas de vacaciones antes de tener que volver a Alemania.