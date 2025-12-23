Muere el jefe del Estado Mayor de Libia en un accidente de avión tras su visita a Turquía

La fotografía distribuida por el Ministerio de Defensa de Turquía el 23 de diciembre de 2025 muestra al jefe del Estado Mayor de Libia, el general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, posando durante su encuentro con el Ministro de Defensa de Turquía en Ankara.

ANKARA — El jefe del Estado Mayor de Libia murió este martes en un accidente de avión tras despegar de Ankara, la capital de Turquía , informó el gobierno libio reconocido por la ONU, después de que las autoridades turcas informaran que encontraron el aparato siniestrado.

El ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, informó más temprano que se perdió el contacto con el Falcon 50 9H-DFJ que transportaba al militar cerca de 40 minutos después del despegue en Ankara y poco después anunció que se encontraron los restos del avión en el distrito de Haymana.

"Con profunda tristeza y gran pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento del jefe del Estado Mayor del Ejército libio", el general Mohamed Al Hadad, declaró el primer ministro de Libia, Abdelhamid Dbeibah en su página oficial de Facebook.

Petición de aterrizaje de emergencia

Yerlikaya había reportado que primero el aparato, que transportaba a cinco personas, emitió una petición de aterrizaje de emergencia cerca de Haymana, pero que después no pudo ser restablecido el contacto con el aparato.

El ministro turco indicó que se encontraron los restos a unos 50 kilómetros al sureste de Ankara.

Las autoridades turcas no han avanzado ninguna hipótesis hasta el momento y la fiscalía de Ankara abrió una investigación.

Varios medios turcos, incluida la cadena pública TRT, reportaron que el aparato puede haber sufrido una falla eléctrica.

"El avión informó sobre un aterrizaje de emergencia debido a una falla eléctrica y se perdió el contacto cuando se disponía a aterrizar en Etimesgut", un aeropuerto militar, señaló.

Varias cadenas de televisión turcas privadas y la agencia estatal de prensa Anadolu difundieron durante la tarde imágenes que muestran el cielo iluminándose bajo el efecto de una explosión, cerca del lugar donde supuestamente el aparato emitió su señal.

Turquía tiene estrechas relaciones con el gobierno de Trípoli, el ejecutivo libio apoyado por la ONU, al que da apoyo económico y militar.

El país está dividido desde la caída del dictador Muamar Gadafi en 2011 y hay dos gobiernos rivales: el Ejecutivo de Dbeibah, con sede en Trípoli, y una administración rival en el este.

