“Este conflicto desde el principio había pronosticado que iba a ser largo. Ya lo es, pero pienso que va a continuar más”, previó el analista. “Creo que el conflicto se va a seguir extendiendo y de momento no hay señales en el horizonte de que vaya a haber un acuerdo. A lo contrario, creo que la visita del presidente Joe Biden a Kiev (esta semana) y su reunión con el presidente (Volodymyr) Zelensky, así como las declaraciones de EEUU y Europa, combinado con el discurso de Vladimir Putin, que dio a entender que estaban listos para un largo conflicto, indica que falta mucho más”.

“El ejército ruso no ha podido tomar Ucrania como pensaban, pero él (Putin) no va a retirarse y admitir la derrota que hoy tienen. Si bien todos queremos que termine, no sé cuánto va a durar esta guerra, pero hay que recordar que hay conflictos que duran años y este por ahora, va a continuar (...) No se sabe, pero puede llegar una negociación cuando uno de los dos lados sufra una derrota militar importante y vea la negociación como una mejor opción que seguir peleando”.

Esta disputa, según el profesor de la Fuente, tiene dos maneras de terminar: “No se sabe, pero puede llegar una negociación cuando uno de los dos lados vea la negociación como una mejor opción. La otra, puede ser también la capacidad de poder sostener esta guerra, pues creo que ambos lados apuestan que el desgaste del otro lado llegará antes”.

“Rusia, que piensa que el apoyo occidental,que son democracias, tiene que responder a sus pueblos de donde gastan el dinero, hay elecciones en EEUU en 2024, también las hay en parte de Europa. Y piensan que no van a ir a largo plazo, de hecho, Rusia no esperaba que durara tanto y por eso la visita de Biden confirma que esto continuará. Por su parte, EEUU y Europa creen que es una campaña super costosa para Rusia y han perdido muchas vidas y económicamente, están menos peor de lo que se pensaba, pero han perdido, por eso creo que hasta que uno de los dos lados tenga una derrota o que sienta que continuar sea más costoso que negociar, van a estar allí hasta que llegue el punto de negociación”.

La invasión de Rusia a Ucrania ha escalado fronteras, no en lo bélico, pero otros países, incluso no involucrados se han visto afectados.

“La Guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un tremendo impacto a nivel mundial en varias partes. Creo que el impacto número uno es en la comida, los precios de la comida en muchos países dependen del grano, de la cebada y principalmente del trigo que viene de Ucrania, pero también viene de Rusia y Bielorrusia”, asegura de la Fuente y añade que en esa lista hay que mencionar los fertilizantes que se usan en muchos países para la siembra. Así como también, la logística de muchos productos que se han visto escasos en los anaqueles de varias naciones y todo esto ha repercutido en grandes niveles de inflación.

EEUU busca contener a Rusia y Ucrania recuperar su territorio

La posición de Estados Unidos ante la invasión de Rusia a Ucrania se ha mantenido igual desde el primer día, pese a que muchos estadounidenses indican que se debe dejar de enviar dinero y armas, pues hay que centrarse en los problemas internos del país como la inflación, la más alta en las últimas cinco décadas.

Sin embargo, el profesor De la Fuente, considera que la estrategia de la Casa Blanca “es contener la expansión de Rusia”.

“Creo que la política de EEUU es contener la expansión de Rusia y realmente Rusia como contrincante o adversario de Estados Unidos, se ve bastante debilitada con la guerra y por eso creo que la Casa Blanca da el apoyo a Ucrania, porque la inteligencia norteamericana piensa que la intención de Vladimir Putin es extenderse a Moldavia, algún país de la OTAN como Polonia o hacia los países bálticos. Creo por otro lado que [para EEUU] es una manera también de que uno de sus mayores adversarios esté siendo debilitado y de allí parte la estrategia para seguir ayudando a Ucrania”.

La política de Zelensky, en tanto, busca reconquistar y garantizar la democracia de su país, así como el retiro de Rusia de su territorio.

“Creo que por el lado de Ucrania se han propuesto reconquistar, no solo lo que tomó Rusia desde el 24 de febrero de 2022, sino parte de Donbass y Crimea; eso es muy difícil y como ninguno de los dos lados [Ucrania o Rusia] ha logrado sus objetivos, aquí estamos con un conflicto largo”.

Ucrania 1.jpg Familiares, lloran junto al féretro de Eduard Strauss, un soldado ucraniano que murió en un combate en Bajmut el 17 de enero, durante su funeral, en Irpin, Ucrania, el 6 de febrero de 2023. AP /Daniel Cole

OTAN, proactiva pero cautelosa

La OTAN ha estado trabajando, según de la Fuente, de manera preventiva para evitar una guerra nuclear y para eludir que Ucrania responda a la invasión rusa conquistando las tierras que administra Putin.

“La OTAN ha tomado como estrategia apoyar a Ucrania, que no pierda, que pueda defenderse, pero ha tomado medida de ir suministrando poco a poco las armas para que Ucrania no tome medidas de ir a atacar territorio ruso, porque a nadie le conviene una guerra nuclear entre Rusia y EEUU” prosiguió de la Fuente.

“Vladimir Putin lo ha mencionado varias veces, pero evitan escalar un enfrentamiento más directo con la OTAN, por eso pienso que han tomado una medida proactiva, pero cautelosa en términos de Ucrania”.

Putin esperaba que la invasión dividiera a Occidente y debilitara a la OTAN. En lugar de eso, la alianza militar se ha visto reforzada. El grupo formado para hacer frente a la Unión Soviética ha encontrado una nueva determinación y tiene dos nuevos aspirantes en Finlandia y Suecia, que abandonaron décadas de no alineamiento y pidieron unirse a la OTAN como protección contra Rusia.

La Unión Europea de 27 países, al igual que EEUU, ha impuesto duras sanciones a Rusia y enviado miles de millones a Ucrania.

Las sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania están teniendo un "efecto muy significativo" en la economía del país, aseguró el jueves la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.

"En mi opinión, nuestras sanciones han tenido hasta ahora un efecto negativo muy significativo en Rusia. Rusia tiene ahora un déficit presupuestario significativo", dijo Yellen antes de una reunión de ministros de Finanzas del G20 en India.

El anuncio hecho el pasado martes por Putin, de que Moscú suspenderá su participación en el último tratado restante para el control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia tendrá un impacto inmediato en el seguimiento de las actividades nucleares rusas por parte de Washington.

La decisión de Putin de suspender la cooperación rusa con las inspecciones de ojivas nucleares y misiles contempladas por el tratado sigue a la cancelación por parte de Moscú, a finales del año pasado, de las conversaciones que tenían como objetivo salvar un acuerdo en el que ambas partes se acusaron mutuamente de ignorar.

En su discurso sobre el estado de la nación al pueblo ruso, Putin dijo que Moscú abandonaba el tratado debido al apoyo de Estados Unidos a Ucrania, y acusó a Washington y sus aliados de la OTAN de trabajar abiertamente para destruir a Rusia.

UCRANIA MUERTOS NIÑOS.jpg Gente presenta sus respetos en un altar improvisado en el lugar donde un helicóptero se estrelló contra infraestructura civil el miércoles 18 de enero de 2023 en Brovary, a las afueras de Kiev, Ucrania, el viernes 20 de enero de 2023. AP/Daniel Cole

Niños robados en Ucrania

Un informe acaba de revelar que Rusia ha enviado a miles de niños y niñas de Ucrania a campos de reeducación. Y para muchas familias, es prácticamente imposible recuperar a sus hijos e hijas.

De momento nadie ha protestado por los menores robados de Ucrania.

Todos los gobiernos, según el informe, deben pronunciarse inmediatamente y emitir un llamamiento conjunto para que los niños y las niñas de Ucrania regresen a casa y los responsables rindan cuentas.

Los oficiales rusos han dejado claro que su objetivo es eliminar todo vínculo de estos menores con Ucrania y sustituirlo por el amor a Rusia. Uno de los niños encontrados tenía solo 4 meses.

La invasión también es informativa

La lucha en internet se ha disputado en pantallas de computadoras y celulares de todo el mundo, mientras Rusia empleaba la desinformación, la propaganda y las teorías conspirativas para justificar su invasión, silenciar la oposición interna y sembrar la discordia entre sus adversarios.

Es probable que la guerra, que inicia esta semana su segundo año, produzca aún más desinformación ya que Rusia trata de quebrar la voluntad de Ucrania y sus aliados.

Muchas invenciones rusas tratan de justificar la invasión o culpar a otros por las atrocidades cometidas por sus fuerzas.

Después de que soldados rusos torturaron y ejecutaron a civiles en Bucha la primavera pasada, las imágenes de cadáveres calcinados y gente baleada a quemarropa horrorizaron al mundo. Sin embargo, la televisora estatal rusa afirmó que los cadáveres eran actores y la devastación estaba escenificada.

Una de las teorías conspirativas más populares sobre la guerra también contó con asistencia rusa. Según la teoría, Estados Unidos gestiona una serie de laboratorios secretos de guerra bacteriológica en Ucrania, lo bastante peligrosos como para justificar la invasión rusa.

Como muchas teorías conspirativas, el bulo parte de algo de verdad. Washington ha financiado investigación biológica en Ucrania, pero los laboratorios no son propiedad de Estados Unidos y su existencia está lejos de ser un secreto.