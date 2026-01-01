UE envía sus condolencias a Suiza tras "devastador" incendio en Crans-Montana

Una mujer deposita flores cerca del lugar donde un incendio arrasó un bar abarrotado durante las celebraciones de Nochevieja en la estación de esquí alpina de Crans-Montana el 1 de enero de 2026.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, envió sus condolencias a su homólogo suizo, Ignazio Cassis, y al pueblo helvético por el "devastador" incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, que se ha saldado con alrededor de 40 muertos y más de un centenar de heridos.

Kallas afirmó que "una celebración de Año Nuevo que busca traer esperanza y alegría nunca debe verse empañada por el miedo y la pérdida", y en "este momento de dolor" ha aplaudido "la valentía de quienes han arriesgado sus vidas por ayudar a los demás", según manifestó a través de su perfil en la red social X.

Por la mañana, antes de conocer el balance preliminar de víctimas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mostró "profundamente conmocionado" por la magnitud del incendio. "A Suiza, a su pueblo y a sus autoridades, les hago llegar la plena solidaridad y el apoyo fraternal de Francia", declaró.

Horas después, tras conocer "el terrible saldo", informó que habló con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin y ha extendido sus pensamientos a las familias de las personas afectadas por el suceso.

Asimismo, indicó que los equipos diplomáticos y consulares franceses "están monitorizando la situación y brindando la asistencia necesaria" a sus compatriotas "afectados por esta tragedia". También confirmó que Francia está recibiendo a heridos en sus hospitales y ha añadido que está "disponible para brindar cualquier ayuda".

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseveró que está siguiendo "de cerca la situación para recopilar toda la información sobre el incidente y la posible intervención" de ciudadanos italianos.

El primer ministro interino de Países Bajos, Dick Schoof, también puso en contacto con Parmelin, después de "conocer más detalles sobre la magnitud sin precedentes de la terrible tragedia ocurrida anoche en Crans-Montana"-

FUENTE: Con información de Europa Press