Doce personas y un felino entre los afectados por incendio en edificio de Overtown

El Departamento de Bomberos de Miami respondió al siniestro en la tarde de este lunes

Imagen de referencia Departamento de Bomberos de Miami.

(CAPTURA DE PANTALLA / TWITTER / @CityofMiamiFire)
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Un incendio en un edificio de uso mixto en Overtown desplazó a varias personas, incluyendo un niño, y afectó a un gato. Todos recibieron atención de la Cruz Roja Americana (ARC).

El Departamento de Bomberos de Miami (MFD) informó que respondieron al siniestro alrededor de las 3:52 p.m. del lunes en un inmueble ubicado en el bloque 48 de la avenida 8 al noroeste. Al llegar, encontraron una humareda densa y llamas saliendo de una unidad en el segundo piso.

En el comunicado de prensa MFD indicó también que “el fuego estaba activo en un apartamento y se extendía al espacio del ático, mientras que el humo negro se había propagado por todo el piso. Se evacuaron las siete viviendas restantes, y el incidente fue controlado en aproximadamente 10 minutos.”

Aunque no se reportaron heridos, los residentes de cuatro hogares fueron desplazados. La CRA brindó asistencia a nueve adultos, un infante y un gato. Posteriormente, la organización humanitaria confirmó que un total de 12 personas resultaron afectadas en este acontecimiento adverso.

Además de los daños a la estructura residencial, un taller de motocicletas que opera en la primera planta de la construcción sufrió afectaciones y varios locales junto con el pasillo común registraron graves daños por la propagación de la candela.

