Doce personas y un felino entre los afectados por incendio en edificio de Overtown

MIAMI . - Un incendio en un edificio de uso mixto en Overtown desplazó a varias personas, incluyendo un niño, y afectó a un gato. Todos recibieron atención de la Cruz Roja Americana (ARC).

El Departamento de Bomberos de Miami (MFD) informó que respondieron al siniestro alrededor de las 3:52 p.m. del lunes en un inmueble ubicado en el bloque 48 de la avenida 8 al noroeste. Al llegar, encontraron una humareda densa y llamas saliendo de una unidad en el segundo piso.

TRAS LAS REJAS Arrestan a un sujeto bajo influencia de sustancias tras atropellar a un oficial de la policía de Miami-Dade

En el comunicado de prensa MFD indicó también que “el fuego estaba activo en un apartamento y se extendía al espacio del ático, mientras que el humo negro se había propagado por todo el piso. Se evacuaron las siete viviendas restantes, y el incidente fue controlado en aproximadamente 10 minutos.”

Aunque no se reportaron heridos, los residentes de cuatro hogares fueron desplazados. La CRA brindó asistencia a nueve adultos, un infante y un gato. Posteriormente, la organización humanitaria confirmó que un total de 12 personas resultaron afectadas en este acontecimiento adverso.

Además de los daños a la estructura residencial, un taller de motocicletas que opera en la primera planta de la construcción sufrió afectaciones y varios locales junto con el pasillo común registraron graves daños por la propagación de la candela.