Un británico de 80 años gana la lotería y crea un imperio criminal de narcotráfico

La fiscalía demostró que el hombre compró "maquinaria" valorada en miles de libras y construyó instalaciones adaptadas para fabricar barbitúricos a "escala industrial" e "inundar" el mercado de esa región del Reino Unido

LONDRES.- Un británico de 80 años que ganó 2,4 millones de libras (2,77 millones de euros) en la lotería ha sido condenado a 16 años de cárcel por liderar una banda de narcotráfico que "inundó" la región de Mánchester, al noroeste de Inglaterra, con barbitúricos valorados en hasta 288 millones de libras (332 millones de euros).

Según recogen este jueves los medios, John Eric Spiby, su hijo y otros dos individuos formaban parte de una organización de crimen organizado que fabricaba pastillas de etizolam camufladas como diazepam (Valium) y que traficó con ellas entre 2020 y 2022.

Los cuatro comparecieron esta semana ante un tribunal de Bolton acusados también de poseer y traficar con armas de fuego desde el entorno "rural y tranquilo" del anciano en Wigan, en el condado metropolitano del Gran Mánchester.

"A pesar de haber ganado la lotería, usted continuó llevando una vida delictiva más allá de lo que normalmente habrían sido sus años de jubilación", le dijo el juez en la sentencia, en referencia al premio obtenido en 2010.

Durante el juicio, la fiscalía demostró que Spiby compró "maquinaria" valorada en miles de libras y puso a disposición de la banda instalaciones adaptadas para fabricar barbitúricos a "escala industrial" e "inundar" el mercado de esa región del Reino Unido.

La acusación presentó, entre otras pruebas, conversaciones de texto entre los delincuentes en las que Spiby se jactaba de los enormes beneficios obtenidos: "Elon (Musk) y Jeff (Bezos), andaros con ojo".

A este respecto, el juez aludió repetidamente durante el proceso a la magnitud de la operación criminal al describirla como "la mayor producción de drogas de esta naturaleza que la policía ha descubierto jamás".

De acuerdo con las fuerzas del orden, la banda podría haber distribuido millones de pastillas durante el citado periodo de dos años a un precio de 65 peniques (75 céntimos de euro) cada una, hasta generar entre 56 y 288 millones de libras esterlinas (332 millones de euros).

FUENTE: Con información de AFP

