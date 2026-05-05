miércoles 6  de  mayo 2026
SALUD

Las enfermedades de la tiroides se manifiestan con más frecuencia en las mujeres

La fatiga crónica, aumento de peso, sensibilidad al frío, piel seca y depresión son parte del hipotiroidismo, una de las enfermedades de la tiroides

Médico examina a una paciente.

Médico examina a una paciente.

Unplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El metabolismo del cuerpo es controlado por la hormona tiroidea de diferentes formas, entre ellas la velocidad con la que se queman calorías y la frecuencia cardíaca. La tiroides es una glándula pequeña en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán.

Las enfermedades de la tiroides aparecen con más frecuencia en mujeres, fundamentalmente tras un embarazo o después de la menopausia. "Una de cada ocho mujeres desarrollará problemas en la tiroides a lo largo de su vida", señala la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos.

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Dentro de las manifestaciones de la tiroides figuran las siguientes:

-Hipotiroidismo: cuando la glándula no produce las hormonas tiroideas suficientes. Aquí pueden presentarse síntomas como fatiga crónica, aumento de peso, sensibilidad al frío, piel seca y depresión.

-Hipertiroidismo: en este caso, la tiroides produce más hormonas de las que el cuerpo requiere. Puede acelerar el metabolismo y ocasionar pérdida de peso, nerviosismo, temblores, palpitaciones y sudoración excesiva.

-Tiroiditis: es una inflamación que ocurre cuando el sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan la tiroides.

-Bocio: se trata del aumento anormal del tamaño de la glándula tiroidea. Puede darse solo por un periodo breve y desaparecer sin tratamiento.

-Nódulos tiroideos: los crecimientos anormales en la glándula tiroides, regularmente son benignos. Pero, es importante la vigilancia médica para descartar malignidad.

-Cáncer de tiroides: se genera cuando las células cancerígenas se forman en los tejidos de la glándula de la tiroides.El número de mujeres que desarrolla cáncer de tiroides triplica al número de hombres.

Incidencia en ciclo menstrual

La tiroides ayuda a controlar el ciclo menstrual. Esto significa que, según la cantidad de hormona tiroidea, los períodos pueden ser muy escasos, prolongados o irregulares.

En muchos casos, el período menstrual se ausenta por varios meses o incluso más. "Si el sistema inmunitario provoca la enfermedad de la tiroides, se pueden ver comprometidas otras glándulas, por ejemplo, los ovarios. Esto puede provocar menopausia prematura", dice la Oficina para la Salud de la Mujer.

Las enfermedades de la tiroides también inciden sobre la ovulación, con lo cual resulta más difícil quedar embarazada. Asimismo, durante la gestación, estas dolencias pueden provocar problemas de salud tanto en la madre como en el bebé.

La prueba del ultrasonido

La Asociación Americana de Tiroides indica que el ultrasonido de tiroides es una vía fundamental para evaluar los nódulos de tiroides. Es una prueba precisa con la cual puede determinarse si un nódulo es sólido o está lleno de líquido (cístico), y determinar su tamaño.

Explican: "El ultrasonido también permite identificar nódulos sospechosos ya que algunas características del ultrasonido son más frecuentes en nódulos con cáncer de tiroides que en nódulos que no son cáncer. También permite identificar nódulos que son muy pequeños para detectar en el examen físico. Se usa para guiar la aguja directamente al nódulo cuando el médico piensa que una biopsia es necesaria".

FUENTE: Con información de Oficina para la Salud de la Mujer, Asociación Americana de Tiroides

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