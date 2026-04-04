domingo 5  de  abril 2026
SUCESOS

Una explosión sacude un centro proisraelí en Países Bajos

El incidente fue precedido por una serie de ataques nocturnos similares contra lugares judíos en Países Bajos y la vecina Bélgica

Imagen referencial a una escena de crímen.

Imagen referencial a una escena de crímen.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HAYA. - Una explosión causó destrozos mínimos en un centro proisraelí en Países Bajos sin que haya que lamentar heridos, informó este sábado la policía.

Una portavoz policial declaró que no había nadie en el interior de las instalaciones, gestionadas por la oenegé Christians for Israel, en la ciudad de Nijkerk (centro), cuando se produjo la explosión a última hora del viernes.

Lee además
 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. 
POLÍTICA

Netanyahu dice que Israel ha cumplido gran parte de sus objetivos de guerra en Irán
 Las fuerzas de seguridad israelíes y los servicios de emergencia trabajan en el lugar del impacto en un barrio residencial de Tel Aviv tras un ataque iraní el 1 de abril de 2026.  
GUERRA

Ataques de EEUU e Israel dañan varios complejos siderúrgicos en Irán

Las autoridades llevan a cabo una investigación para localizar a los autores de los hechos.

El incidente fue precedido por una serie de ataques nocturnos similares contra lugares judíos en Países Bajos y la vecina Bélgica en las últimas semanas.

Esto ha aumentado la preocupación por el antisemitismo como resultado de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Israel anuncia ataque a la sede financiera de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán

Irán ejecuta a otros dos jóvenes por participar en protestas de enero contra el régimen

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO ORIENTE MEDIO

Trump dice que piloto de EEUU fue rescatado en Irán "gravemente herido"; promete desatar "el infierno"

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El actor venezolano Fernando Carrillo. 
VENEZUELA

Expareja de Delcy Rodríguez pide liberación del depuesto dictador Nicolás Maduro

Te puede interesar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El padre José Espino (segundo de der. a izq.) se reúne con la comunidad.
ALTRUISMO

Rector de la Ermita de la Caridad lidera misión humanitaria en Cuba

Reykjavik, Islandia.
VIAJES

Reykjavík, capital de Islandia con simplicidad escandinava y energía creativa

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones