Una explosión sacude un centro proisraelí en Países Bajos

LA HAYA. - Una explosión causó destrozos mínimos en un centro proisraelí en Países Bajos sin que haya que lamentar heridos, informó este sábado la policía.

Una portavoz policial declaró que no había nadie en el interior de las instalaciones, gestionadas por la oenegé Christians for Israel , en la ciudad de Nijkerk (centro), cuando se produjo la explosión a última hora del viernes.

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Las autoridades llevan a cabo una investigación para localizar a los autores de los hechos.

El incidente fue precedido por una serie de ataques nocturnos similares contra lugares judíos en Países Bajos y la vecina Bélgica en las últimas semanas.

Esto ha aumentado la preocupación por el antisemitismo como resultado de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

FUENTE: Con información de AFP