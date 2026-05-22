La red de distribución de vapeo de China y la amenaza emergente

En septiembre de 2025, la Operación Vape Trail de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration – DEA) resultó en la incautación de más de 2,3 millones de dispositivos de vapeo, la confiscación de 115 armas y el arresto de 106 individuos vinculados a redes de tráfico de drogas sintéticas que operaban a través de tiendas de vapeo en todo Estados Unidos (Drug Enforcement Administration [DEA], 2025a). Aproximadamente en el mismo período, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection – CBP) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos interceptaron 4,7 millones de cigarrillos electrónicos chinos ilegales valorados en aproximadamente 86,5 millones de dólares, marcando la mayor incautación de este tipo en la historia estadounidense (U.S. Customs and Border Protection [CBP], 2025a).

Estas operaciones demostraron algo importante. Las agencias estadounidenses de aplicación de la ley siguen siendo altamente capaces de desarticular redes criminales sofisticadas cuando los recursos, las facultades legales y la coordinación interinstitucional están alineados. Sin embargo, esas mismas operaciones también expusieron una realidad estructural más profunda. Las agencias federales se enfrentan a un ecosistema de escala industrial que va mucho más allá de bienes de consumo falsificados o infracciones aisladas relacionadas con narcóticos.

El problema del vapeo ahora intersecta simultáneamente con varios sistemas: drogas sintéticas, financiamiento de carteles, fraude comercial, logística ilícita, adicción juvenil, preocupaciones relacionadas con vigilancia digital y lavado de dinero transnacional. Lo que en apariencia parece un problema de protección al consumidor se asemeja cada vez más a un problema de convergencia que involucra empresas criminales, asimetrías geopolíticas y vulnerabilidades estratégicas dentro de la sociedad estadounidense.

El informe de abril de 2026 de la Government Accountability Office (GAO) subrayó la magnitud de esa brecha. Entre 2022 y 2025, el Departamento de Justicia emprendió apenas 88 acciones de cumplimiento relacionadas con cigarrillos electrónicos no autorizados, mientras aproximadamente 6.000 productos no autorizados continuaban circulando en los mercados estadounidenses (Government Accountability Office [GAO], 2026). Durante el mismo período, las exportaciones chinas de cigarrillos electrónicos hacia Estados Unidos superaron los 10.600 millones de dólares anuales (China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts [CCCLA], 2026).

La preocupación más profunda no es simplemente que los productos ilegales de vapeo continúen ingresando a Estados Unidos. Es que la arquitectura actual de cumplimiento fue diseñada, en gran medida, para infracciones criminales discretas. Al mismo tiempo, el ecosistema que rodea los productos ilícitos de vapeo ahora combina manufactura industrial, financiamiento de carteles, tecnologías digitales, evasión aduanera y finanzas ilícitas transnacionales en una sola red adaptativa. Las agencias estadounidenses de aplicación de la ley han demostrado repetidamente que pueden ganar enfrentamientos tácticos. La pregunta más amplia es si el país está preparado para reconocer la escala estratégica del sistema al que ahora se enfrenta.

Los éxitos tácticos revelan un problema estructural mayor

La Operación Vape Trail no se asemejó a una campaña tradicional de interdicción de narcóticos. Los agentes federales encontraron cannabinoides sintéticos, catinonas sintéticas y productos con hidroximitraginina distribuidos a través de canales minoristas de vapeo que, en muchos casos, aparentaban legitimidad a simple vista (DEA, 2025a). La operación expuso cómo la infraestructura del vapeo funciona cada vez más como un mecanismo de distribución para una gama más amplia de sustancias sintéticas, muchas de las cuales conllevan graves riesgos médicos.

Las implicaciones para la salud son sustanciales. Los reportes federales y los datos de salud pública han vinculado los cannabinoides sintéticos con miles de incidentes reportados a centros de control de intoxicaciones y respuestas médicas de emergencia (Wisconsin Department of Health Services, 2025a). Las catinonas sintéticas como Flakka han sido asociadas con emergencias cardiovasculares, hipertermia, psicosis violenta y sobredosis fatales (National Institute on Drug Abuse [NIDA], 2024). Brotes adicionales relacionados con cannabinoides sintéticos contaminados han provocado muertes y hospitalizaciones masivas (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2018).

La magnitud de la exposición juvenil amplifica estos peligros. Los Centers for Disease Control and Prevention estimaron aproximadamente 1,6 millones de jóvenes usuarios de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos en 2024 (CDC, 2024). Dispositivos de vapeo disfrazados de útiles escolares, accesorios para videojuegos y dispositivos electrónicos han complicado los esfuerzos de detección por parte de padres y educadores (ABC News, 2025).

Las agencias de aplicación de la ley han respondido agresivamente donde ha sido posible. El administrador de la DEA, Terrance Cole, describió la Operación Vape Trail como un esfuerzo para “proteger la salud, desarticular redes criminales y prevenir daños antes de que ocurran” (DEA, 2025a). La magnitud de las incautaciones sugiere que las agencias federales pueden generar un impacto operativo significativo.

Al mismo tiempo, las cifras más amplias revelan por qué el personal de cumplimiento enfrenta cada vez más un desequilibrio estructural. Una gran incautación que involucró millones de dispositivos representó apenas una pequeña fracción del total anual de exportaciones chinas que ingresan al mercado estadounidense (GAO, 2026). La disrupción táctica, aunque esencial, todavía no se ha traducido en contención estratégica.

La convergencia entre finanzas criminales, fraude comercial y exposición estratégica

Lo que diferencia al ecosistema actual del vapeo de mercados de contrabando anteriores es el grado en que múltiples sistemas ahora se refuerzan mutuamente. Las investigaciones federales conectan cada vez más las redes ilícitas de vapeo con operaciones transnacionales de lavado de dinero, financiamiento de carteles y estructuras más amplias de narcotráfico. Un análisis de 2025 de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identificó una extensa actividad financiera sospechosa asociada con organizaciones chinas de lavado de dinero vinculadas a ganancias relacionadas con el fentanilo (Financial Crimes Enforcement Network [FinCEN], 2025).

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) también ha rastreado ingresos provenientes de ventas ilícitas de vapeo hasta organizaciones criminales que operan dentro de Estados Unidos (Department of Justice [DOJ], 2025a). Varias acusaciones del Departamento de Justicia entre 2023 y 2025 alegaron cooperación directa entre proveedores chinos de productos químicos y redes vinculadas a carteles involucradas en el tráfico de precursores de fentanilo (DOJ, 2024; DOJ, 2025b).

De manera individual, muchas de estas actividades podrían parecer manejables, o al menos familiares para investigadores experimentados. Sin embargo, consideradas en conjunto, comienzan a revelar algo más adaptativo y considerablemente más difícil de contener. Las mismas rutas logísticas, canales bancarios clandestinos, empresas fachada y métodos de evasión aduanera que respaldan las importaciones ilícitas de vapeo también pueden facilitar el narcotráfico, los delitos financieros y otras formas de movimiento de contrabando.

Los agentes federales han documentado repetidamente cómo estas organizaciones explotan la velocidad y la fragmentación del comercio moderno. Los exportadores chinos rutinariamente etiquetan incorrectamente envíos como “linternas”, “humidificadores” o “accesorios electrónicos” para evadir el escrutinio aduanero y los aranceles (CBP, 2025b). Investigadores del Congreso también han advertido que el contrabando ilícito de vapeo se superpone cada vez más a sistemas más amplios de lavado de dinero basados en el comercio vinculados a organizaciones criminales transnacionales (House Committee on Oversight and Accountability, 2023).

Vistas de forma separada, estas actividades todavía pueden parecer compartimentadas. Vistas en conjunto, comienzan a asemejarse a un ecosistema resiliente capaz de adaptarse más rápido de lo que muchas estructuras de cumplimiento existentes fueron originalmente diseñadas para manejar.

La contradicción china

Uno de los aspectos más llamativos de la situación actual es el contraste entre las restricciones domésticas de China sobre el vapeo y la continua expansión de las exportaciones hacia mercados extranjeros. En 2022, los reguladores chinos impusieron estrictos controles internos sobre productos de vapeo saborizados (China Briefing, 2022). Aproximadamente al mismo tiempo, los fabricantes chinos continuaron expandiendo las exportaciones, particularmente hacia Estados Unidos. Para 2025, las exportaciones chinas de cigarrillos electrónicos al mercado estadounidense superaban los 10.000 millones de dólares anuales (CCCLA, 2026).

Las agencias regulatorias chinas, simultáneamente, publicitaron campañas agresivas de aplicación doméstica mientras los volúmenes de exportación continuaban aumentando drásticamente (State Tobacco Monopoly Administration of China, 2025). Investigaciones del Congreso también han planteado preocupaciones sobre incentivos fiscales a las exportaciones que benefician a empresas vinculadas con la producción de químicos sintéticos y exportaciones de vapeo (House Select Committee on the Chinese Communist Party, 2024).

Si estos patrones reflejan una política estratégica deliberada, un comportamiento económico tolerado en una “zona gris” o simplemente las consecuencias de incentivos industriales asimétricos, siguen siendo objeto de interpretación. Sin embargo, el resultado operativo continúa siendo difícil de ignorar. Las agencias estadounidenses están enfrentando una red de suministro (pipeline) de productos ilícitos en rápida expansión que opera dentro de un entorno manufacturero externo permisivo, el cual ofrece poca cooperación significativa en materia de cumplimiento legal.

Este desequilibrio genera fricción estratégica para las autoridades estadounidenses. Las agencias nacionales de cumplimiento pueden incautar productos, realizar investigaciones y procesar a distribuidores dentro de Estados Unidos, pero con frecuencia enfrentan limitaciones significativas al intentar perseguir responsabilidades en los niveles superiores de producción en el extranjero.

La Brookings Institution observó que las autoridades chinas han proporcionado una cooperación criminal extremadamente limitada en investigaciones relacionadas con el fentanilo, a pesar de poseer amplias capacidades de vigilancia doméstica (Brookings Institution, 2024). Limitaciones similares afectan investigaciones relacionadas con el vapeo vinculadas a cadenas internacionales de suministro.

Para los agentes federales que trabajan estos casos, el resultado práctico es claro. El cumplimiento está fuertemente concentrado en los niveles finales de venta minorista e importación, mientras que la producción industrial en origen permanece en gran medida protegida de una rendición de cuentas directa.

La dimensión de las bases militares

Uno de los hallazgos operativos más preocupantes involucró a minoristas de vapeo ubicados cerca de instalaciones militares estadounidenses. Las investigaciones de la DEA reportaron que numerosas tiendas de vapeo objetivo operaban en proximidad a bases militares y presuntamente estaban conectadas con ciudadanos extranjeros involucrados en actividades de tráfico más amplias (DEA, 2025a). En una operación realizada cerca de instalaciones militares, los agentes incautaron miles de libras de productos con THC, decenas de miles de plantas de marihuana y arrestaron a múltiples individuos, incluidos ciudadanos chinos (DEA, 2025a).

La relevancia de este tema va más allá de la aplicación de la ley sobre narcóticos. Investigadores del Senado advirtieron a inicios de 2026 que ciertos “vapes inteligentes” fabricados en China podrían representar riesgos de seguridad de datos y vigilancia mediante conectividad con teléfonos inteligentes y capacidades de recopilación de datos digitales (U.S. Senate Republican Policy Committee, 2026). Incluso si solo parte de esas preocupaciones termina siendo válida, la implicación estratégica más amplia sigue siendo seria.

Las tecnologías de consumo integradas dentro de ecosistemas comerciales ilícitos crean oportunidades para la recopilación de datos, el monitoreo, la vigilancia y la explotación que los marcos tradicionales de lucha contra los narcóticos nunca fueron diseñados para abordar. En ese punto, el problema deja de encajar cómodamente solo dentro de la categoría de aplicación de la ley sobre vapeo. También se superpone a preocupaciones de contrainteligencia, ciberseguridad, protección de fuerzas e infraestructura crítica.

Por qué las estructuras actuales de cumplimiento tienen dificultades para escalar

El informe del GAO de abril de 2026 proporcionó uno de los indicadores más claros de la brecha de cumplimiento que enfrentan las agencias federales. Entre 2022 y 2025, el Departamento de Justicia emprendió apenas 88 acciones de cumplimiento relacionadas con productos de cigarrillos electrónicos no autorizados, mientras aproximadamente 6.000 productos no autorizados continuaban circulando en el mercado estadounidense (GAO, 2026). La mayoría de esas acciones involucraron medidas administrativas de cumplimiento, en lugar de grandes procesos penales.

La disparidad ilustra un problema estructural más profundo. El sistema estadounidense de cumplimiento fue construido, en gran medida, alrededor de infracciones criminales discretas y operaciones identificables de contrabando. El ecosistema actual del vapeo, en contraste, combina manufactura industrial, logística descentralizada, finanzas clandestinas, narcóticos sintéticos, comercio digital y cadenas internacionales de suministro dentro de un entorno operativo altamente adaptativo. Ese entorno permite que actores ilícitos evolucionen más rápido de lo que muchos sistemas de cumplimiento pueden adaptarse de manera realista.

Los propios funcionarios de la CBP reconocieron que las grandes incautaciones probablemente representaban solo una pequeña fracción del total de importaciones ilícitas que ingresan al país (CBP, 2025b). Mientras tanto, discrepancias entre los datos de exportación chinos y las cifras declaradas de importación estadounidense sugieren que volúmenes sustanciales de productos ilícitos continúan evadiendo por completo los sistemas de detección (GAO, 2026).

El problema no es una falta de profesionalismo entre los agentes federales. Las operaciones recientes demuestran capacidades excepcionales y coordinación interinstitucional bajo condiciones operativas difíciles. El problema es que los éxitos tácticos, por sí solos, podrían no ser suficientes para desarticular un ecosistema distribuido globalmente, capaz de reemplazar rápidamente productos incautados, redirigir cadenas de suministro y explotar la fragmentación regulatoria.

Señales emergentes de adaptación institucional

Existen indicios de que las agencias federales están comenzando a ajustarse. La confirmación de Robert Cekada como director de la ATF en abril de 2026 devolvió liderazgo operativo experimentado a una agencia que había carecido de estabilidad confirmada por el Senado durante años (Government Executive, 2026).

Durante su proceso de confirmación, Cekada enfatizó el papel creciente de la ATF dentro del esfuerzo multiagencial dirigido a combatir productos ilícitos de vapeo y organizaciones transnacionales de tráfico (U.S. Senate Judiciary Committee, 2026).

Varios estados también han actuado agresivamente. Indiana promulgó una de las leyes más estrictas del país contra el vapeo ilícito en 2026, mientras que Nueva York y Pensilvania ampliaron los mecanismos de cumplimiento y los sistemas de registro destinados a limitar la distribución de productos no autorizados (Indiana General Assembly, 2026; Pennsylvania General Assembly, 2026). El Congreso también destinó financiamiento adicional para los esfuerzos de interdicción relacionados con el vapeo, incluidos mayores recursos de cumplimiento para la FDA mediante legislación presupuestaria (U.S. Senate Committee on Appropriations, 2025).

Estos desarrollos sugieren que los responsables de formular políticas reconocen cada vez más que los mercados ilícitos de vapeo implican mucho más que infracciones de cumplimiento orientadas al consumidor. Aun así, la adaptación institucional sigue siendo incompleta. Las agencias de cumplimiento continúan operando dentro de autoridades fragmentadas que abarcan control aduanero, delitos financieros, interdicción de narcóticos, regulación de salud pública y procesamiento penal. Las organizaciones criminales se benefician de esa fragmentación porque operan simultáneamente a través de todos esos dominios.

Hacia una respuesta más integrada

Una respuesta nacional más eficaz probablemente requerirá menos énfasis en acciones aisladas de cumplimiento y un mayor enfoque en la disrupción integrada de sistemas. Esto no significa necesariamente tratar el vapeo como un asunto militar convencional. Significa reconocer que el ecosistema actual combina vulnerabilidades de salud pública, finanzas ilícitas, cadenas estratégicas de suministro, exposición digital y actividad criminal transnacional dentro de un entorno operativo unificado.

Una coordinación interinstitucional más sólida sigue siendo esencial, particularmente entre la DEA, CBP, FDA, FinCEN, ATF y agencias de inteligencia que operan cerca de instalaciones militares. Las investigaciones financieras dirigidas a sistemas bancarios clandestinos y estructuras de lavado de dinero basadas en el comercio probablemente requerirán un mayor apoyo tecnológico y personal especializado.

Las instalaciones militares también podrían requerir medidas más sólidas de transparencia comercial respecto a la propiedad extranjera y las operaciones comerciales basadas en la proximidad que involucren productos de alto riesgo y dispositivos habilitados digitalmente.

A nivel internacional, las exportaciones ilícitas de vapeo deberían convertirse en un componente más prominente de discusiones más amplias sobre comercio y diplomacia relacionadas con cumplimiento aduanero, químicos precursores y redes financieras ilícitas. Más importante aún, los responsables de formular políticas deben resistir la tentación de tratar estos temas como categorías aisladas. La fortaleza de los ecosistemas criminales adaptativos reside precisamente en su capacidad para explotar la compartimentación institucional.

Conclusión

La preocupación más profunda, al menos desde una perspectiva de aplicación de la ley, es que los propios productos quizá ya no sean el tema central. Lo que las agencias federales enfrentan cada vez más es un entorno de convergencia en el que finanzas criminales, manufactura a escala industrial, narcóticos sintéticos, tecnologías digitales, asimetrías comerciales y vulnerabilidades de salud pública se refuerzan mutuamente dentro de un sistema transnacional altamente adaptativo.

El personal estadounidense de aplicación de la ley ha demostrado repetidamente su capacidad para desarticular partes de ese sistema. Operaciones como Vape Trail, grandes incautaciones aduaneras, investigaciones financieras y procesamientos relacionados con carteles reflejan éxitos operativos genuinos bajo condiciones cada vez más difíciles. Sin embargo, el entorno más amplio continúa evolucionando más rápido de lo que muchas estructuras de cumplimiento existentes fueron originalmente diseñadas para manejar.

El problema, por lo tanto, va más allá del vapeo en sí. Plantea preguntas más amplias sobre resiliencia nacional, adaptación institucional y si Estados Unidos está preparado para enfrentar formas de vulnerabilidad estratégica que emergen no mediante confrontación militar convencional, sino a través de la convergencia gradual entre comercio ilícito, tecnología, finanzas criminales y exposición social. Para los agentes e investigadores que ya enfrentan estas redes diariamente, esa realidad ya no es teórica; es operativa.

Referencias

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Autor

Peter J. Forcelli es ex Deputy Assistant Director de la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con más de tres décadas de distinguido servicio en las fuerzas del orden federales y locales. Inició su carrera en el New York City Police Department (NYPD), donde sirvió durante 15 años y ascendió al cargo de detective en la Bronx Homicide Task Force antes de unirse a la ATF como Agente Especial en la ciudad de Nueva York. Con el tiempo, avanzó a través de puestos clave de liderazgo, incluyendo Group Supervisor en Phoenix, Assistant Country Attaché en el este de Canadá y Special Agent in Charge de la División de Campo de Miami. En Miami, supervisó la respuesta de la ATF a incidentes de gran relevancia, incluidos los ataques en el Fort Lauderdale-Hollywood International Airport y la Marjory Stoneman Douglas High School, así como los esfuerzos investigativos relacionados con el ataque al club nocturno Pulse. Forcelli realizó más de 1.200 arrestos y ejecutó más de 300 órdenes de allanamiento. Actualmente es autor y conferencista, colabora como voluntario con Empower Oversight y sigue siendo un firme defensor de las fuerzas del orden y la rendición de cuentas gubernamental.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com