Una exrehén israelí de Hamás afirma haber sido víctima de agresiones sexuales

JERUSALÉN.- Una exrehén israelí de Hamás afirmó en una entrevista televisiva haber sido víctima de varias agresiones sexuales al inicio de su secuestro en Gaza, una declaración poco habitual desde la liberación de los cautivos del territorio palestino.

"Nadie volverá a decirme que me calle. Estoy aquí, gané", afirmó Romi Gonen, de 25 años, en dos entrevistas concedidas al Canal 12, la última emitida el jueves 1 de enero por la noche.

La joven se refirió a "diferentes formas de agresiones sexuales en cautiverio, por parte de cuatro hombres distintos, con grados de gravedad". variables".

Sin pronunciar nunca explícitamente la palabra "violación", Gonen da a entender claramente que fue víctima de ella.

Un día, relata, "todo ocurre en la habitación, sin ningún ruido. Empiezo a llorar de manera incontrolable". El hombre le "hace señas de 'ten cuidado', con el dedo sobre la boca. 'Si no te calmas, me voy a enfadar'", detalló.

De acuerdo con su testimonio, otra agresión "duró casi media hora". "Me dije: 'Romi, todo Israel cree que estás muerta, cuando en realidad vas a ser su esclava sexual para siempre'", explicó.

La joven también contó que uno de sus captores, sentado en un sofá, la miró y le preguntó: "Romi, ¿estás bien o no?"

"En mi cabeza me digo: 'hijo de puta, ¿cómo puedes hacerme esa pregunta?'. Entonces se acerca, me pone la pistola en la sien y me dice: 'si cuentas esto a cualquiera te mato'".

Respuesta de Hamás

Varios israelíes y otra mujer ya habían afirmado haber sufrido agresiones sexuales durante su cautiverio. Hamás nunca reconoció ninguna.

Consultado por la AFP, Hamás afirmó que esas "acusaciones son todas falsas".

Romi Gonen se encontraba en el festival de música Nova, en Reím, cerca de Gaza, cuando fue secuestrada el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás en Israel que desencadenó la guerra en Gaza. Fue liberada en enero de 2025.

FUENTE: Con información de AFP