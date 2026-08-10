lunes 10  de  agosto 2026
FENÓMENO NATURAL

España expectante ante una histórica saga de eclipses

La alineación geométrica entre el Sol, la Tierra y la Luna provocará dos eclipses totales de Sol y un eclipse anular en un intervalo de apenas tres años

Eclipse de Sol.

Eclipse de Sol.

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

España se convertirá en el epicentro mundial de la observación astronómica al albergar tres eclipses solares en años consecutivos. El Instituto Geográfico Nacional denominó a esta inusual secuencia como la "tríada de eclipses españoles", un fenómeno poco frecuente donde la sombra de la Luna cruzará el mismo territorio en tres ocasiones seguidas.

De acuerdo con la información publicada por el portal RTVE.es, la alineación geométrica entre el Sol, la Tierra y la Luna provocará dos eclipses totales de Sol y un eclipse anular en un intervalo de apenas tres años. Esta coincidencia repetida sobre un mismo país representa un hito histórico para la comunidad internacional de astrónomos y aficionados.

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Los tres eventos de la secuencia astronómica comprenderán las siguientes fechas y características principales:

  • 12 de agosto de 2026: Primer eclipse total de Sol visible en la península ibérica en más de un siglo, observable al atardecer en el norte y este del país.

  • 2 de agosto de 2027: Segundo eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad atravesará el sur de España durante la mañana con una duración de hasta cinco minutos.

  • 26 de enero de 2028: Eclipse anular de Sol que ofrecerá la visión del «anillo de fuego» cruzando el territorio desde el suroeste hacia el noreste.

  • Mecánica celeste: Los tres eventos requerirán que la Luna se encuentre exactamente en los nodos orbitales durante la fase de Luna nueva.

La ocurrencia de estos fenómenos responderá a la combinación perfecta entre la inclinación orbital del satélite y su distancia respectiva respecto a la Tierra. Cuando la Luna esté más cercana cubrirá completamente la silueta solar, mientras que en su punto más distante dejará al descubierto el borde brillante característico del formato anular.

A diferencia de otros puntos del planeta donde estos eventos ocurren de manera aislada cada varias décadas, la península ibérica se posicionará como un punto privilegiado en la geografía global. Las autoridades astronómicas insistieron en el uso continuo de protección ocular adecuada durante todas las fases de observación.

Finalmente, esta ventana científica impulsará la planificación de actividades educativas, divulgativas y logísticas para recibir el flujo masivo de visitantes. La finalización del ciclo en 2028 cerrará un período excepcional que marcará a varias generaciones de observadores.

FUENTE: Con información de RTVE.ES

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