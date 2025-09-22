Unidad "Ghost" de Ucrania destruye por primera vez aviones anfibios rusos Be-12 en Crimea

KIEV.- La guerra en Ucrania alcanzó un nuevo capítulo en el Mar Negro. Según reportó The New York Times, la unidad de élite ucraniana conocida como “Ghost” (Fantasma) destruyó por primera vez a un par de aviones de guerra anfibios rusos modelo Be-12 Chaika , estacionados en la península de Crimea, ocupada por Moscú.

El Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania (HUR) confirmó que la operación se llevó a cabo el domingo, 21 de septiembre y, además del ataque a los Be-12, también resultó destruido un helicóptero Mi-8 ruso. “Esta es la primera destrucción de un avión Be-12 en la historia” , destacó HUR a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Las imágenes difundidas por las autoridades ucranianas muestran cómo drones sobrevolaron la base militar en Crimea y se estrellaron directamente contra las aeronaves. Hasta el momento, no ha sido posible verificar de manera independiente el ataque.

Aviones de la era soviética aún en uso

El Be-12 Chaika, cuyo nombre en ruso significa “gaviota”, es un avión anfibio diseñado en la época soviética y todavía utilizado por la flota rusa del Mar Negro. Está especializado en misiones antisubmarinas y de patrullaje marítimo, lo que lo convierte en un activo estratégico para Moscú en esa región.

El ataque representa un golpe simbólico y operativo, pues hasta ahora estas aeronaves no habían sido alcanzadas por las fuerzas ucranianas en más de dos años de guerra.

Intensificación de los ataques en Crimea

El hecho ocurre en medio de una serie de ofensivas ucranianas contra posiciones rusas en Crimea. Días atrás, Kiev aseguró haber destruido otros tres helicópteros Mi-8, además de una estación de radar utilizada por las tropas rusas en la península.

Según The New York Times, Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra el equipo aéreo de Moscú, como respuesta a los constantes bombardeos con drones que Rusia ejecuta a diario sobre territorio ucraniano.

En mayo, un dron ucraniano logró derribar por primera vez un avión de combate ruso Su-30 en el Mar Negro, lo que marcó un precedente de las capacidades que Kiev ha desarrollado en este frente.

Aunque el HUR no ofreció más detalles sobre la operación del domingo, el ataque confirma la estrategia de Ucrania de debilitar progresivamente la capacidad aérea y naval rusa en el Mar Negro, un escenario cada vez más decisivo dentro de la guerra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DI_Ukraine/status/1967518901295894938&partner=&hide_thread=false Special forces from the DIU have successfully struck a Russian Black Sea Fleet MPSV07 project ship near Novorossiysk.



As a result of the strike, the enemy ship's radar equipment was destroyed, and the ship was put out of commission, requiring costly repairs.



Glory to Ukraine! pic.twitter.com/LEI2fzyWqP — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) September 15, 2025

FUENTE: Con información de The New York Post