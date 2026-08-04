Unión Europea pide acelerar las reformas migratorias tras la crisis en Ceuta

El cuerpo de un joven, cubierto con una sábana térmica tras ser recuperado por la policía española en aguas próximas a la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 20 de mayo de 2021.

BRUSELAS — El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este martes que la Unión Europea "superó la prueba" tras la crisis migratoria de Ceuta al lograr controlar la situación y evitar movimientos hacia el resto del espacio Schengen, aunque defendió que el episodio obliga a extraer "las lecciones correctas" y acelerar la aplicación de las nuevas políticas europeas en materia de fronteras y migración.

"De momento, está claro que Europa superó la prueba. Estas personas no han podido acceder al espacio Schengen y la seguridad en la frontera se resolvió con rapidez. Ahora la clave para la Unión Europea está en actuar unida y sacar también las conclusiones correctas de estos acontecimientos", sostuvo el político austriaco durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE.

Brunner subrayó que el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, confirmó durante el encuentro que la situación está "bajo control", que "nadie ha pasado al territorio continental de España" y que el espacio de libre circulación dentro de la Unión "no se ha visto afectado", al tiempo que atribuyó el resultado a la cooperación entre España, Marruecos y las instituciones europeas.

"Europa nunca ha tenido tanto control sobre la migración ilegal en las últimas décadas", afirmó el comisario, quien advirtió, sin embargo, de que lo ocurrido en Ceuta demuestra que "esas imágenes dramáticas superan a las mejores estadísticas" y que, a su juicio, el episodio ha puesto a prueba la resiliencia europea y la protección de las fronteras exteriores, por lo que defendió reforzar la respuesta común ante este tipo de situaciones.

A partir de esa experiencia, Brunner defendió que la prioridad pasa por aplicar "plenamente" el nuevo Pacto de Migración y Asilo y el reglamento europeo de retornos, con procedimientos fronterizos y devoluciones "más ágiles", además de aprovechar instrumentos como el concepto de "país tercero seguro", que permite tramitar solicitudes de protección internacional fuera de la UE en determinadas condiciones.

Asimismo, apostó por desarrollar el plan de cinco medidas planteado por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que incluye reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, acelerar los retornos, ampliar el apoyo de Frontex en las fronteras exteriores y en terceros países, desplegar sistemas de alerta temprana frente a campañas de desinformación y movimientos coordinados y reforzar la lucha contra las redes de tráfico de migrantes.

Controles Italia

Preguntado por la decisión de Italia de restablecer temporalmente los controles en la frontera interior con España, Brunner recordó que el Código de Fronteras Schengen permite este tipo de medidas de forma "excepcional" y "temporal" cuando existan riesgos para la seguridad pública, aunque precisó que corresponde ahora a la Comisión evaluar si cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad previstos en la normativa europea.

"La situación ha evolucionado en los últimos días. Ahora sabemos que las personas han regresado a Marruecos y que no ha habido movimientos hacia el espacio Schengen. Cuando Italia adoptó esa decisión, no disponíamos todavía de esa información", señaló el comisario, quien evitó anticipar la valoración de Bruselas hasta completar ese análisis.

Bruselas apunta a las mafias

El responsable europeo atribuyó, además, la magnitud de la crisis a la actuación de las redes de tráfico de migrantes y a campañas de desinformación difundidas a través de las redes sociales, al tiempo que evitó pronunciarse sobre un eventual papel de las autoridades marroquíes antes de la entrada masiva en Ceuta al señalar que las investigaciones siguen en curso.

"Lo que sabemos es que esto fue instrumentalizado por traficantes de seres humanos", afirmó Brunner, quien añadió que Europol trabaja junto con las autoridades españolas para esclarecer el origen de esos mensajes y determinar quién estuvo detrás de su difusión antes de extraer conclusiones.

Por otro lado, confirmó que varios Estados miembros han planteado durante el debate el desarrollo de centros de retorno en terceros países, una posibilidad que, según se recordó, ya cuenta con una base jurídica en el nuevo reglamento europeo, si bien insistió en que corresponde a los gobiernos nacionales decidir si quieren impulsarlos.

Asimismo, explicó que Bruselas respaldará estas iniciativas cuando los países opten por ellas, aunque precisó que su eventual financiación deberá abordarse en la negociación del próximo marco financiero plurianual. "Es una decisión de los Estados miembros. Nosotros proporcionamos la base jurídica y, si quieren utilizarlos, los apoyaremos", puntualizó.

Acuerdo con Marruecos

Brunner insistió, además, en que la cooperación con Marruecos seguirá siendo un pilar de la estrategia migratoria europea y confirmó que Bruselas mantiene las negociaciones para cerrar un acuerdo de asociación "completo" con Rabat, en el que la migración constituye "uno de los elementos centrales".

No obstante, rechazó vincular esas conversaciones con los acontecimientos de Ceuta, aunque sí defendió que la cooperación con las autoridades marroquíes ha resultado "muy importante", especialmente para facilitar los retornos y recuperar el control de la situación en la frontera.

FUENTE: Con información de Europa Press