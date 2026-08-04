martes 4  de  agosto 2026
SEGURIDAD

Unión Europea pide acelerar las reformas migratorias tras la crisis en Ceuta

La prioridad pasa por aplicar "plenamente" el nuevo Pacto de Migración y Asilo y el reglamento europeo de retornos, con procedimientos fronterizos y devoluciones "más ágiles"

El cuerpo de un joven, cubierto con una sábana térmica tras ser recuperado por la policía española en aguas próximas a la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 20 de mayo de 2021.&nbsp;

El cuerpo de un joven, cubierto con una sábana térmica tras ser recuperado por la policía española en aguas próximas a la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 20 de mayo de 2021. 

AP  /Bernat Armangue
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este martes que la Unión Europea "superó la prueba" tras la crisis migratoria de Ceuta al lograr controlar la situación y evitar movimientos hacia el resto del espacio Schengen, aunque defendió que el episodio obliga a extraer "las lecciones correctas" y acelerar la aplicación de las nuevas políticas europeas en materia de fronteras y migración.

"De momento, está claro que Europa superó la prueba. Estas personas no han podido acceder al espacio Schengen y la seguridad en la frontera se resolvió con rapidez. Ahora la clave para la Unión Europea está en actuar unida y sacar también las conclusiones correctas de estos acontecimientos", sostuvo el político austriaco durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE.

Lee además
El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad,
MEDIDAS

España inicia construcción de valla entre Ceuta y Marruecos tras estampida migratoria
El primer ministro de España, Pedro Sánchez, hace gestos mientras se dirige a los periodistas después de reunirse con el rey Felipe VI de España en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, España, el 29 de julio de 2026.
ESPAÑA

La crisis migratoria en Ceuta abre un nuevo frente para Pedro Sánchez

Brunner subrayó que el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, confirmó durante el encuentro que la situación está "bajo control", que "nadie ha pasado al territorio continental de España" y que el espacio de libre circulación dentro de la Unión "no se ha visto afectado", al tiempo que atribuyó el resultado a la cooperación entre España, Marruecos y las instituciones europeas.

"Europa nunca ha tenido tanto control sobre la migración ilegal en las últimas décadas", afirmó el comisario, quien advirtió, sin embargo, de que lo ocurrido en Ceuta demuestra que "esas imágenes dramáticas superan a las mejores estadísticas" y que, a su juicio, el episodio ha puesto a prueba la resiliencia europea y la protección de las fronteras exteriores, por lo que defendió reforzar la respuesta común ante este tipo de situaciones.

A partir de esa experiencia, Brunner defendió que la prioridad pasa por aplicar "plenamente" el nuevo Pacto de Migración y Asilo y el reglamento europeo de retornos, con procedimientos fronterizos y devoluciones "más ágiles", además de aprovechar instrumentos como el concepto de "país tercero seguro", que permite tramitar solicitudes de protección internacional fuera de la UE en determinadas condiciones.

Asimismo, apostó por desarrollar el plan de cinco medidas planteado por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que incluye reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, acelerar los retornos, ampliar el apoyo de Frontex en las fronteras exteriores y en terceros países, desplegar sistemas de alerta temprana frente a campañas de desinformación y movimientos coordinados y reforzar la lucha contra las redes de tráfico de migrantes.

Controles Italia

Preguntado por la decisión de Italia de restablecer temporalmente los controles en la frontera interior con España, Brunner recordó que el Código de Fronteras Schengen permite este tipo de medidas de forma "excepcional" y "temporal" cuando existan riesgos para la seguridad pública, aunque precisó que corresponde ahora a la Comisión evaluar si cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad previstos en la normativa europea.

"La situación ha evolucionado en los últimos días. Ahora sabemos que las personas han regresado a Marruecos y que no ha habido movimientos hacia el espacio Schengen. Cuando Italia adoptó esa decisión, no disponíamos todavía de esa información", señaló el comisario, quien evitó anticipar la valoración de Bruselas hasta completar ese análisis.

Bruselas apunta a las mafias

El responsable europeo atribuyó, además, la magnitud de la crisis a la actuación de las redes de tráfico de migrantes y a campañas de desinformación difundidas a través de las redes sociales, al tiempo que evitó pronunciarse sobre un eventual papel de las autoridades marroquíes antes de la entrada masiva en Ceuta al señalar que las investigaciones siguen en curso.

"Lo que sabemos es que esto fue instrumentalizado por traficantes de seres humanos", afirmó Brunner, quien añadió que Europol trabaja junto con las autoridades españolas para esclarecer el origen de esos mensajes y determinar quién estuvo detrás de su difusión antes de extraer conclusiones.

Por otro lado, confirmó que varios Estados miembros han planteado durante el debate el desarrollo de centros de retorno en terceros países, una posibilidad que, según se recordó, ya cuenta con una base jurídica en el nuevo reglamento europeo, si bien insistió en que corresponde a los gobiernos nacionales decidir si quieren impulsarlos.

Asimismo, explicó que Bruselas respaldará estas iniciativas cuando los países opten por ellas, aunque precisó que su eventual financiación deberá abordarse en la negociación del próximo marco financiero plurianual. "Es una decisión de los Estados miembros. Nosotros proporcionamos la base jurídica y, si quieren utilizarlos, los apoyaremos", puntualizó.

Acuerdo con Marruecos

Brunner insistió, además, en que la cooperación con Marruecos seguirá siendo un pilar de la estrategia migratoria europea y confirmó que Bruselas mantiene las negociaciones para cerrar un acuerdo de asociación "completo" con Rabat, en el que la migración constituye "uno de los elementos centrales".

No obstante, rechazó vincular esas conversaciones con los acontecimientos de Ceuta, aunque sí defendió que la cooperación con las autoridades marroquíes ha resultado "muy importante", especialmente para facilitar los retornos y recuperar el control de la situación en la frontera.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Unión Europea inicia con divisiones debate sobre crisis migratoria en Ceuta mientras España se defiende

Juez de España pide un informe "exhaustivo" sobre capital venezolano en Plus Ultra a partir de 2017

Rubio afirma que Ormuz está abierto y EEUU participa en las negociaciones de Irán y Omán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un agente de ICE (L) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 28 de marzo de 2026 en Houston, Texas.
EEUU

ICE intensifica operativos en aeropuertos; hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día

Un cliente sostiene billetes de la lotería Powerball.
LOTERÍA

Premio del Powerball asciende a $786 millones

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Jueza bloquea ley en el estado de Nueva York que prohíbe el uso de máscaras a efectivos del ICE

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio espera que la transición en Venezuela se haga en "meses y no años"

Imagen referencial
NUEVA RESTRICCIÓN

Florida busca excluir a indocumentados de programas técnicos postsecundarios

Te puede interesar

El secretario interino de Justicia Todd Blanche.
VALIDACIóN

Comité del Senado confirma a Blanche para secretario de Justicia de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Jueza bloquea ley en el estado de Nueva York que prohíbe el uso de máscaras a efectivos del ICE

El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.
Conflicto

Rubio afirma que Ormuz está abierto y EEUU participa en las negociaciones de Irán y Omán

Organizaciones de policías y bomberos de Florida se oponen a la Enmienda 3 de alivio a los impuestos de propietarios.
ELECCIONES 2026

Policías y bomberos de Florida preocupados por la Enmienda 3 de la boleta electoral

El Dr. Jorge Martínez
ALERTA

¿Por qué reaparecen la lepra y el dengue en Florida? Diagnóstico del Dr. Jorge Martínez