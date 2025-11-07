Crisis en el Partido Demócrata: la mayoría de sus simpatizantes lo ve sin rumbo ¿Seguirá la vía de Mamdani?

WASHINGTON — Una tercera parte de los simpatizantes del Partido Demócrata no tienen ni idea de quién lidera el partido o directamente están convencidos de que no existe esta figura, según una encuesta publicada este viernes por el portal de noticias Politico que refleja la división reinante en la formación.

La persona considerada ahora mismo como la líder 'de facto' del partido es la exvicepresidenta Kamala Harris, de acuerdo con una pírrica mayoría reflejada en la encuesta: solo un 16,4 por ciento de los consultados dan por válida esta afirmación.

Para hacerse una idea de la desconexión reinante en el partido, solo un 7,7 por ciento de los consultados creen que el rumbo está en manos de sus líderes en el Senado, Chuck Schumer, o en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Existe incluso un 7,4 por ciento de consultados que creen que el verdadero líder del partido se encuentra en la sombra, y es el expresidente Barack Obama.

El gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato a la Casa Blanca, es considerado por un 6,2 por ciento de los consultados como el dirigente del partido, de acuerdo con un sondeo en el que un sorprendente cuatro por ciento de los encuestados declaró que, en su opinión, el expresidente Joe Biden sigue manejando los hilos.

El 31% no tiene idea o afirma "no hay liderazgo"

Sin embargo, un 21 por ciento de los consultados, el porcentaje mayoritario de la encuesta, dice no tener ni la más remota idea de quién está al frente del partido y otro diez por ciento se declara convencido de que realmente no hay nadie al frente de la formación, según los resultados de una encuesta realizada entre el 18 y el 21 de octubre, mientras Newsom y Harris contemplaban abiertamente en los medios estadounidenses la posibilidad de presentarse a la Casa Blanca en 2028.

La encuesta, con un margen de error general de 2,2 puntos porcentuales, también fue efectuada durante las postrimerías de la campaña del socialista del Partido Demòcrata, Zohran Mamdani, a la Alcaldía de Nueva York. Sin embargo, apenas un 0,3 por ciento de los consultados le perciben como el líder del partido. Mandani es considerado un comunista.

El máximo exponente de socialismo del Partido Demócrata, el senador Bernie Sanders, no obtiene un resultado mucho mejor: los encuestados que le ven como dirigente de la formación no llegan al dos por ciento.

Los demócratas han tomado oxígeno en las recientes elecciones, tras la derrota en los comicios de 2024 en los que Donald Trump arrasó.

A la actual situación del partido, se suma la jubilación de la veterana demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que anunció a sus 85 años que dejará la política en las próximas elecciones, en medio de los profundos cambios que experimenta su partido.

El dilema del partido es si girar más hacia la extrema izquierda tras el triunfo del socialista y musulmán Mamdani. O si continuar una vía moderada.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press